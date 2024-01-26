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Преступление и наказание в США

Преступление и наказание в США

Автор:
26 января 2024 09:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   америка   бита   в мире   вор   люди   наказание   преступление   
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Хозяева магазина явно еще не успели проникнуться американским духом терпимости и прочими западными ценностями.

Вы можете вывезти владельца магазина из Индии, но вы не можете вывести Индию из владельца магазина.

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Метки: Видео   США   америка   бита   в мире   вор   люди   наказание   преступление   
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20  комментариев
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5k
Горожанин 50 минут назад
Как же всё это по-индийски - ненатурально, нереалистично, с криками и визгами.
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217
Сергей Ромашов 3 минуты назад
А что это из него чёрненькое посыпалось?
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18k
Женя 4 минуты назад
Интернациональная страна.
Вместо тысячи слов.
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6k
TirAn 5 минут назад
Афигенно. есть ещё смелые люди в пиндостане
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18k
banzai7 6 минут назад
Вам, что, нравится смотреть как негров бьют?
Хм, мне тоже.
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5k
brotherirk 12 минут назад
аж 2 раза пересмотрел.... душевно то как....
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18k
Вася 13 минут назад
ролику сто лет в обед, да ещё и постанова тупая
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2k
Инквизитор РФ 13 минут назад
Прям приятно смотреть
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1k
Alex Zx 15 минут назад
божественно! настроение поднимает.
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8k
Андрей 16 минут назад
Танцы остались за кадром?
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5k
fkamash 20 минут назад
Потрясающе! Ржал в голос! Браво!
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9k
Бритва 22 минуты назад
ролеплейно.
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14k
ron Полчаса назад
не похоже, что владелец магазина из индии. Ни танца тебе, ни зажигательной песни! )))
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7k
Alex 37 минут назад
Правильно, по жопе надо бить ))
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348
ruslan d 44 минуты назад
Обожаю этот видос
Это ему еще повезло , что он не в Индии попался
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614k
АРОН 45 минут назад
Боже! Как классно!
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18k
Голос Вселенной 49 минут назад
Как бальзам на душу...
Еще бы посадили его на эту палку для кульминации!
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