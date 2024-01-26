Преступление и наказание в США

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Хозяева магазина явно еще не успели проникнуться американским духом терпимости и прочими западными ценностями.
Вы можете вывезти владельца магазина из Индии, но вы не можете вывести Индию из владельца магазина.
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Вместо тысячи слов.
Хм, мне тоже.
Еще бы посадили его на эту палку для кульминации!