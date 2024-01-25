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Необычная вакансия в китайском парке

Необычная вакансия в китайском парке

Автор:
25 января 2024 08:36
Метки: Видео   Китай   Сунь Укун   вакансия   обзьяна   царь обезьян   
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В одном из парков в китайской провинции Хэбэй наняли на работу мужчину, который должен изображать царя обезьян Сунь Укуна. От него требуется облачиться в костюм, сидеть в пещере и принимать угощения от посетителей.

Работник получает:
- Зарплата в размере 846 долларов (около 75 тысяч рублей);
- бесплатную еду;
- царский титул.

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Метки: Видео   Китай   Сунь Укун   вакансия   обзьяна   царь обезьян   
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4  комментария
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2k
Андерсен 47 минут назад
Через месяц ему можно будет не платить, только кормить. Его с угощений разнесет так, что обратно он уже не вылезет
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2k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Суют в рот, что попало. Так себе работёнка.
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4k
Enigma Kuutar 36 минут назад
не, не похож )))
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17k
Колька Валеркин сын 48 минут назад
Насколько я помню Сунь Укун тащился от персиков, а ему там лапшу да бананы соют))
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