Необычная вакансия в китайском парке

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В одном из парков в китайской провинции Хэбэй наняли на работу мужчину, который должен изображать царя обезьян Сунь Укуна. От него требуется облачиться в костюм, сидеть в пещере и принимать угощения от посетителей.
Работник получает:
- Зарплата в размере 846 долларов (около 75 тысяч рублей);
- бесплатную еду;
- царский титул.
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