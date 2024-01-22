Пугающая инфографика: энтузиасты подсчитали, сколько животных съедает человечество за год

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Метки: Видео Еда в мире вегетарианец животные инфографика люди
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А что такое гвинейская свинья?
Им животным потом в глаза смотреть не стыдно?
Из-за веганов животные недоедают...
Всё остальное выбрасывают.
Печально...
У меня единственный вывод - людей слишком дохрена, даже я когда мелкий был (а я помню, когда говорили, что человечество перевалило АЖ ЗА 4 МИЛЛИАРДА), их уже было дохрена.
Это интересная статистика, но как минимум есть вариант, что можно перевести в тонны съедаемого, или тонны забитого (ну например от акул зачастую берут одни плавники, так что забито до фига, а съедено нифига...
Ну вот от нефиг делать я погуглил 3х зверей и статистику надо выдавать КАК МИНИМУМ такую:
Собак и кошек есть не буду.
Считайте меня почти веганом.
И это, тащемта, один из признаков цивилизации.