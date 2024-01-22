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Пугающая инфографика: энтузиасты подсчитали, сколько животных съедает человечество за год

Пугающая инфографика: энтузиасты подсчитали, сколько животных съедает человечество за год

Автор:
22 января 2024 12:42
Сообщество : Факты
Метки: Видео   Еда   в мире   вегетарианец   животные   инфографика   люди   
1582
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После такого задумываешься стать вегетарианцем.

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Метки: Видео   Еда   в мире   вегетарианец   животные   инфографика   люди   
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30  комментариев
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90k
Доктор Джонс 2 часа назад
И что? А по растениям есть инфографика?
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9k
Zhora 9 минут назад
Ну собак корейцы и китайцы больше съедают, я думаю.

А что такое гвинейская свинья?
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59
Аврашалом Маркович Полчаса назад
"Я ем в два раза больше мяса только для того, чтобы один веган, который думает, что он что-то меняет, на самом деле ничего не менял"
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5k
Харон Полчаса назад
А сколько веганы уничтожают растений?
Им животным потом в глаза смотреть не стыдно?
Из-за веганов животные недоедают...
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1k
Дмитрий Носов 44 минуты назад
Как аналитик данных заявляю, что инфографика не полная. Нужны данные сколько было съедено, сколько было выращено на фермах и какую долю из всей этой живности съели из дикой природы. Да и общий прирост популяций всех животных тоже хорошо бы к статистике)
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34k
Korolev 52 минуты назад
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53
Рокер Korolev 19 минут назад
чет много у нас гурманов с мелмока
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7k
qap 53 минуты назад
Я за раз съедаю триллионы бифидобактерий! Что мне теперь, кефир не пить?
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8k
vasilykopkov 58 минут назад
Столько акул убивают из-за плавников.
Всё остальное выбрасывают.
Печально...
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12k
Андрей Ма-С Час назад
10 лямов котиков???? Кто жрет котиков??? Взывайте срочно Мизулину!!!!
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52k
Aleksandr Час назад
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25k
SolomonA Час назад
Здесь стоит еще учитывать, что подавляющее большинство этих животных выращено специально для еды, то есть они не являются частью природы и никогда не существовали бы в таком количестве, если бы их не ел человек.
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20k
Luc72 Час назад
А попробовать перевести это в соотношение НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА не пробовали?
У меня единственный вывод - людей слишком дохрена, даже я когда мелкий был (а я помню, когда говорили, что человечество перевалило АЖ ЗА 4 МИЛЛИАРДА), их уже было дохрена.
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3k
Шапкин 2 часа назад
А если эти цифры разделить на 8 миллиардов, то получится всего по 9 курочек в год. Не так уж жирно...
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Задумался... нет, не стану. Беда у них в том, что они идут против своей же природы и вынуждены получать витамины из таблеток.
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8k
Pravednik84 2 часа назад
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Это интересная статистика, но как минимум есть вариант, что можно перевести в тонны съедаемого, или тонны забитого (ну например от акул зачастую берут одни плавники, так что забито до фига, а съедено нифига...

Ну вот от нефиг делать я погуглил 3х зверей и статистику надо выдавать КАК МИНИМУМ такую:
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15k
Antique computer 2 часа назад
Пусть сверчков съеденных считают, их по количеству будет куда как больше.
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133
Виталий Кассандров 2 часа назад
Ладно уговорили.
Собак и кошек есть не буду.
Считайте меня почти веганом.
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29k
AzuveR 2 часа назад
"После такого задумываешься стать вегетарианцем." Даже на ум не пришла такая мысль.
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1k
thrashbox 2 часа назад
Чуть менее, чем все эти животные разводятся людьми именно для еды, например.
И это, тащемта, один из признаков цивилизации.
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17k
Kucher 2 часа назад
Ну становись вегетарианцем? Кто-то запрещает? А мне и мясо вкусно, и овощи с фруктами. Почему из-за нытья идиотов я должен отказываться от вкусной и здоровой пищи?
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953
yura stenokardin 2 часа назад
Ну что тут сказать.. Это наш посильный вклад мясоедов в замедление глобального потепления и снижения парниковых газов
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157
Феличита yura stenokardin 2 часа назад
от горохового супа тоже газы )) парниковые ))) так что не известно кто вреднее - веган или мясоед
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