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Африканская колдунья в Уганде арестовала мотоциклетного вора с помощью пчел

Африканская колдунья в Уганде арестовала мотоциклетного вора с помощью пчел

Автор:
21 января 2024 10:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Африканская колдунья   Видео   арест   в Уганде арестовала мотоцикл   забавно   задержание   пчелы   
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Необычный «гражданский арест» произошел, когда предполагаемый вор попытался скрыться после кражи мотоцикла.


Одна из женщин-целительниц не только сумела задержать вора с помощью роя пчел, но и сопроводила его в Центральный полицейский участок в Кобоко


Очевидцы рассказывают, что после заклинания целительницы рой пчел «появился словно из ниоткуда, окружив вора и обездвижив его».

Пчелы, которых описали как «необычайно крупных и агрессивных» начали формировать вокруг подозреваемого то, что зрители могли описать как «импровизированные наручники».


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Метки: Африканская колдунья   Видео   арест   в Уганде арестовала мотоцикл   забавно   задержание   пчелы   
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6  комментариев
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11k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Этот простенький, но эффектный для непосвященных, фокус может делать любой человек, мало-мальски сведущий в жизни и биологии пчелиной семьи. (Роевая матка в руках, либо феромон роевой матки).
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9k
Бритва Минуту назад
друид 5-го уровня, не меньше.
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13k
Rus77 37 минут назад
Осталось много вопросов, когда улетят пчёлы, если не улетят, то как он будет сидеть?!))
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184
Деньги Есть 39 минут назад
У меня только два варианта. Либо она руки ему чем-то для пчёл привлекательным успела обрызгать, либо в Уганде есть НАТОвские био лаборатории со спец. обученными пчёлами.В то, что она является пчелинной феей, я как-то вообще не верю.
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