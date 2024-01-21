Африканская колдунья в Уганде арестовала мотоциклетного вора с помощью пчел

Необычный «гражданский арест» произошел, когда предполагаемый вор попытался скрыться после кражи мотоцикла.
Одна из женщин-целительниц не только сумела задержать вора с помощью роя пчел, но и сопроводила его в Центральный полицейский участок в Кобоко
Очевидцы рассказывают, что после заклинания целительницы рой пчел «появился словно из ниоткуда, окружив вора и обездвижив его».
Пчелы, которых описали как «необычайно крупных и агрессивных» начали формировать вокруг подозреваемого то, что зрители могли описать как «импровизированные наручники».
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но тут по видео вообще ничего сказать не могу, просто чела с пчелами на руках привели куда то, я не знаю ни как ему этих пчел на руки прицепили, ни как потом снимали