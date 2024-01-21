Африканская колдунья в Уганде арестовала мотоциклетного вора с помощью пчел



Одна из женщин-целительниц не только сумела задержать вора с помощью роя пчел, но и сопроводила его в Центральный полицейский участок в Кобоко

Очевидцы рассказывают, что после заклинания целительницы рой пчел «появился словно из ниоткуда, окружив вора и обездвижив его».



Пчелы, которых описали как «необычайно крупных и агрессивных» начали формировать вокруг подозреваемого то, что зрители могли описать как «импровизированные наручники».