Еноты повадились приходить в гости, чтобы уничтожать растения

Кто-то или что-то регулярно наносило ущерб растениям домовладельца по имени Антуан. Вот только он понятия не имел, какова причина гибели цветов.
Загадка разрешилась, когда Антуан установил камеру видеонаблюдения. Очень скоро возмущённый мужчина полюбовался на то, как к нему в гости приходят еноты. Именно они и рылись в цветочных горшках.
Впрочем, камера позволила мужчине не только посмотреть на животных, но и окликнуть их — еноты удивились тому, что за ними следят, и не обрадовались этому факту. Что ж, есть надежда, что теперь четвероногие хулиганы оставят растения Антуана в покое.
Источник:
Источник:
- Мужчина подружился с семейством енотов
- «Ты не пройдешь!»: ленивец перегородил путь во время зиплайна
- Кормёжка стаи голодных галаго
- Милая совушка принесла девушке письмо
- Вот и поговорили: забавный диалог двух домашних кошек с птицами