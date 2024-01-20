Еноты повадились приходить в гости, чтобы уничтожать растения

Загадка разрешилась, когда Антуан установил камеру видеонаблюдения. Очень скоро возмущённый мужчина полюбовался на то, как к нему в гости приходят еноты. Именно они и рылись в цветочных горшках.



Впрочем, камера позволила мужчине не только посмотреть на животных, но и окликнуть их — еноты удивились тому, что за ними следят, и не обрадовались этому факту. Что ж, есть надежда, что теперь четвероногие хулиганы оставят растения Антуана в покое.



