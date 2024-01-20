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Еноты повадились приходить в гости, чтобы уничтожать растения

Еноты повадились приходить в гости, чтобы уничтожать растения

Автор:
20 января 2024 09:52
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Растение   еноты   животные   забавно   милота   незванные гости   
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Кто-то или что-то регулярно наносило ущерб растениям домовладельца по имени Антуан. Вот только он понятия не имел, какова причина гибели цветов.

Загадка разрешилась, когда Антуан установил камеру видеонаблюдения. Очень скоро возмущённый мужчина полюбовался на то, как к нему в гости приходят еноты. Именно они и рылись в цветочных горшках.


Впрочем, камера позволила мужчине не только посмотреть на животных, но и окликнуть их — еноты удивились тому, что за ними следят, и не обрадовались этому факту. Что ж, есть надежда, что теперь четвероногие хулиганы оставят растения Антуана в покое.


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Метки: Видео   Растение   еноты   животные   забавно   милота   незванные гости   
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