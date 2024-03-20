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Сообщество Без кота и жизнь не та 2157 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот, который не привык спешить

Кот, который не привык спешить

Автор:
20 марта 2024 07:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   в мире   дорога   животные   кошка   
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Кот позабавил автолюбителя и пользователей сети своей медлительностью. Пушистый очень неторопливо переходил дорогу в вечернее время.

У каждого наверняка был тот момент, когда буквально все обстоятельства были против того, чтобы вы вовремя пришли на работу. Внезапно отменили поезд, опоздала маршрутка, на дороге случилась авария и так далее.

Автор этого видео, к своему сожалению, также попал в эту колею невезения. Он очень сильно торопился и, как полагается, столкнулся с очень медленным пешеходом. И это была не бабушка, которой следовало бы помочь перейти дорогу. Это был пушистый проказник. Невероятно рыжий, очаровательный и наглый. Ведь так медленно переходить дорогу, можно лишь назло человеку.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   в мире   дорога   животные   кошка   
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6  комментариев
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1k
АртемШишков 2 часа назад
Обычно животные при свете фар замирают, кот похоже идёт изо всех сил )
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11k
Игорь 14 минут назад
судя по прижатым ушам- на противоположной стороне дороги - соперник
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7k
мемфрид 47 минут назад
Налакался в пабе, скотина- еле ноги волочит)
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568
Александр 52 минуты назад
Кот подставной, ДПС в кустах, у всех нервы как струна)))))
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479
Добрый Самаритянин Час назад
Ему пох. У него девять жизней.
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4k
OLDer Час назад
...и пусть весь мир подождёт
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