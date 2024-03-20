Кот, который не привык спешить

Кот позабавил автолюбителя и пользователей сети своей медлительностью. Пушистый очень неторопливо переходил дорогу в вечернее время.
У каждого наверняка был тот момент, когда буквально все обстоятельства были против того, чтобы вы вовремя пришли на работу. Внезапно отменили поезд, опоздала маршрутка, на дороге случилась авария и так далее.
Автор этого видео, к своему сожалению, также попал в эту колею невезения. Он очень сильно торопился и, как полагается, столкнулся с очень медленным пешеходом. И это была не бабушка, которой следовало бы помочь перейти дорогу. Это был пушистый проказник. Невероятно рыжий, очаровательный и наглый. Ведь так медленно переходить дорогу, можно лишь назло человеку.
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