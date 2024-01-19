Красота и эстетика винтажных зажигалок



Сейчас многие люди курят электронные сигареты, вейпы, "одноразки" и прочие "айкосы". А те, кто курит обычные сигареты, как правило, пользуются дешевыми зажигалками. Мол, зачем на них тратиться? Главное, чтобы огонь был. Но раньше зажигалки были настоящим искусством.

