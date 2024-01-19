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Красота и эстетика винтажных зажигалок

Красота и эстетика винтажных зажигалок

Автор:
19 января 2024 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   винтаж   зажигалки   интересно   круто   курение   
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Сейчас многие люди курят электронные сигареты, вейпы, "одноразки" и прочие "айкосы". А те, кто курит обычные сигареты, как правило, пользуются дешевыми зажигалками. Мол, зачем на них тратиться? Главное, чтобы огонь был. Но раньше зажигалки были настоящим искусством.

Давайте поглядим на эту винтажную красоту. Ах, да, курить вредно, не забывайте.

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Метки: Видео   винтаж   зажигалки   интересно   круто   курение   
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