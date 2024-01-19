Красота и эстетика винтажных зажигалок

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Сейчас многие люди курят электронные сигареты, вейпы, "одноразки" и прочие "айкосы". А те, кто курит обычные сигареты, как правило, пользуются дешевыми зажигалками. Мол, зачем на них тратиться? Главное, чтобы огонь был. Но раньше зажигалки были настоящим искусством.
Давайте поглядим на эту винтажную красоту. Ах, да, курить вредно, не забывайте.
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