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Туземка покашляла на головы участников экономического форума в Давосе

Туземка покашляла на головы участников экономического форума в Давосе

Автор:
18 января 2024 09:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Туземка   Форум_в_Давосе   в мире   забавно   люди   покашляла на головы   ритуал   
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Видео со странным ритуалом, снятое на считающейся всемирной без России и многих стран мира экономической площадке в швейцарском Давосе, вызвало немало вопросов у интернет-пользователей.

Женщина, облачённая в национальный костюм и имеющая подобную окраску лица, стала, по мнению интернет-аудитории, настоящим «украшением» сборища политических элит, которые разрешили ей покашлять на себя, в рамках ритуального действа.

Это всё так надумано. И конечно, люди, совершающие эти действия, вероятно, искренни в том, что они делают. Но для этих чванливых представителей элиты вести себя так, как будто они принимают непосредственное участие в этих ритуалах, просто смешно…

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Метки: Видео   Туземка   Форум_в_Давосе   в мире   забавно   люди   покашляла на головы   ритуал   
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14  комментариев
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23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Надеюсь, обряд совершен не зря , и к ним вернётся всё то зло что они совершили, с её соплеменниками!
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765
MidMaster 14 минут назад
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91
dasn7 19 минут назад
Туземец это буквально "тамошний житель", она жительница Давоса?
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3k
Егор Попов Полчаса назад
Это отмазка для их жен, когда они домой букет ЗППП привезут. Отмажутся что накашляли им.
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2k
Andrey Selin Полчаса назад
Ну всё! Вот теперь заживём! Как раньше то до этого не додумались?
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16k
Kucher 37 минут назад
Типичная швейцарская туземка
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17k
a_komolow 40 минут назад
Последние мозги выдула!
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42
Виталий Кассандров 46 минут назад
Да прикол будет если вся эта элита через неделю коньки отбросит .
Неплохое прикрытие для двух отважных парней .
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4k
cnob7 50 минут назад
вот он, вирус Х
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8k
Invertor Час назад
Ну так они там и собрались, чтобы, как говорится "обкашлять" вопросики.
Вот и обкашляли.
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9k
Фельдъегерь Час назад
когда предложили обкашлять вопросики, но ты понимаешь все буквально
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6k
Alex 2 часа назад
Надеюсь, она их какой-то гадостью заразила
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28k
Lehoia 2 часа назад
Исходя из заголовка следует понимать, что это коренная швейцарка?
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
получите КОВИК гниды глобалистские
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