Туземка покашляла на головы участников экономического форума в Давосе

Видео со странным ритуалом, снятое на считающейся всемирной без России и многих стран мира экономической площадке в швейцарском Давосе, вызвало немало вопросов у интернет-пользователей.
Женщина, облачённая в национальный костюм и имеющая подобную окраску лица, стала, по мнению интернет-аудитории, настоящим «украшением» сборища политических элит, которые разрешили ей покашлять на себя, в рамках ритуального действа.
Это всё так надумано. И конечно, люди, совершающие эти действия, вероятно, искренни в том, что они делают. Но для этих чванливых представителей элиты вести себя так, как будто они принимают непосредственное участие в этих ритуалах, просто смешно…
Источник:
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Неплохое прикрытие для двух отважных парней .
Вот и обкашляли.