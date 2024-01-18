Туземка покашляла на головы участников экономического форума в Давосе

Женщина, облачённая в национальный костюм и имеющая подобную окраску лица, стала, по мнению интернет-аудитории, настоящим «украшением» сборища политических элит, которые разрешили ей покашлять на себя, в рамках ритуального действа.

Это всё так надумано. И конечно, люди, совершающие эти действия, вероятно, искренни в том, что они делают. Но для этих чванливых представителей элиты вести себя так, как будто они принимают непосредственное участие в этих ритуалах, просто смешно…

