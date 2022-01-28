Семье пришла посылка с сюрпризом

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Семья из Кудрово обнаружила внутри посылки из крупного интернет-магазина далеко не самый приятный сюрприз.
Наполнитель в коробке был разодран, а в горнолыжных ботинках лежал неожиданный бонус. В итоге всё содержимое посылки отнесли в пункт выдачи.
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мальчик взял крысу голой рукой - у него теперь психологическая травма...
Если только он заранее где-то мерил, а на озоне вымутил подешевле.
Мне пока что везет с Озоном, сколько делал заказов, пока ещё подобных "бонусов" не приезжало)
на "озоне" зарегано тысячи продавцов, всяких ИПэшек, ЧПэшек, ОООшек и тд., в большинстве случаев "озон" это только доставка, конкретный продавец всегда указан в карточке товара на сайте
"маркетплейс" и это только оболочка.
Производители, упаковщики, доставщики, пункты выдачи и так далее - всё НЕ Озон.
Это типа в мировых трендах маркетплейсов - избавляться от непрофильных активов.
Пункты выдачи и постоматы, к примеру, не Озон на 99%.
Ситуация конечно дикая, но как бы теперь разве что магазин или курьерская служба пойдут на встречу, а так все товар забрали, может дома крысы погрызли ...
Любой товар, купленный онлайн, можно в течении 14 дней вернуть без объяснения причин.
Исключение - небольшой список: аптека, продукты питания и т.д.