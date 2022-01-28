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Семье пришла посылка с сюрпризом

Семье пришла посылка с сюрпризом (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 12:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Посылка   ботинки   видео   горнолыжные ботинки   животные   крысы   находка   сюрприз   
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Семья из Кудрово обнаружила внутри посылки из крупного интернет-магазина далеко не самый приятный сюрприз.
Наполнитель в коробке был разодран, а в горнолыжных ботинках лежал неожиданный бонус. В итоге всё содержимое посылки отнесли в пункт выдачи.

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Метки: Посылка   ботинки   видео   горнолыжные ботинки   животные   крысы   находка   сюрприз   
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19  комментариев
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6k
schmubu 2 часа назад
я аwhуеваю, дорогая редакция.
мальчик взял крысу голой рукой - у него теперь психологическая травма...
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2k
Константин 2 минуты назад
Сноубордические ботинки (не горнолыжные, кстати) брать без примерки, это все равно что жениться по залету)
Если только он заранее где-то мерил, а на озоне вымутил подешевле.
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2k
Natali 11 минут назад
хорошенькие такие... цвет красивый. Я бы себе оставила, клетка есть)
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17k
DeniZZka 19 минут назад
Озон-зон-зон))
Мне пока что везет с Озоном, сколько делал заказов, пока ещё подобных "бонусов" не приезжало)
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1k
poбт 2 часа назад
неужто еще есть тупорылые не знающие как работают интернет агрегаторы?
на "озоне" зарегано тысячи продавцов, всяких ИПэшек, ЧПэшек, ОООшек и тд., в большинстве случаев "озон" это только доставка, конкретный продавец всегда указан в карточке товара на сайте
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
Обувь забрали без примерки на пункте выдачи?
Ситуация конечно дикая, но как бы теперь разве что магазин или курьерская служба пойдут на встречу, а так все товар забрали, может дома крысы погрызли ...
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6k
Кирилл 2 часа назад
Ботинки сноубордические! ГорноЛЫЖНЫЕ выглядят совершенно по-другому!
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