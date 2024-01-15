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Гиеновидные псы и гиены не поделили добычу

Гиеновидные псы и гиены не поделили добычу

Автор:
15 января 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   Парк Крюгера   в мире   гиена   гиеновидная собака   животные   
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Семейство четвероногих хищников, состоящее из как минимум 11 особей, не захотело делиться тушей антилопы с гиенами.

Одна из любительниц дикой природы, путешествующая по природохранному заповеднику Крюгера, запечатлела яростное противостояние извечных противников, не поделивших импалу. Гиеновидные псы некоторое время отгоняли от своей добычи конкурентов, но в конечном вынуждены были уступить, когда гиен стало больше.

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Метки: Африка   Видео   Парк Крюгера   в мире   гиена   гиеновидная собака   животные   
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