Гиеновидные псы и гиены не поделили добычу

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Семейство четвероногих хищников, состоящее из как минимум 11 особей, не захотело делиться тушей антилопы с гиенами.
Одна из любительниц дикой природы, путешествующая по природохранному заповеднику Крюгера, запечатлела яростное противостояние извечных противников, не поделивших импалу. Гиеновидные псы некоторое время отгоняли от своей добычи конкурентов, но в конечном вынуждены были уступить, когда гиен стало больше.
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