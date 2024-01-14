Как бы спотыкались во время бега ваши любимые актёры

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Парень показал, как бегают знаменитые персонажи фильмов и сериалов. Получилось очень похоже.
Шутник очень похоже скопировал бег киноактеров!
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