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Как бы спотыкались во время бега ваши любимые актёры

Как бы спотыкались во время бега ваши любимые актёры

Автор:
14 января 2024 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Бег   Видео   Погоня   Юмор   актеры   забавно   спотыкнулся   
1753
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Парень показал, как бегают знаменитые персонажи фильмов и сериалов. Получилось очень похоже.

Шутник очень похоже скопировал бег киноактеров!

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Метки: Бег   Видео   Погоня   Юмор   актеры   забавно   спотыкнулся   
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3  комментария
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АнтонПолднев 2 часа назад
Тик токеры заполняют пространство чем могут. Говном.
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SinigamiRuuk Полчаса назад
Парень то в нормальной такой форме.
Паркур?!
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10k
Клёст 2 часа назад
Ну нет же.
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