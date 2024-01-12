Даже большой каракал в душе обычный котик

Гоша родился 21 декабря 2017 года в питомнике и попал в семью москвичей. Он живёт в обычной квартире вместе с двумя кошками. Как оказалось, Гоша — очень милый котик, он приучен к лотку и совсем не проявляет агрессии.



С таким будет тяжеловато работать на удаленке.