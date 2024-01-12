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Даже большой каракал в душе обычный котик

Даже большой каракал в душе обычный котик

Автор:
12 января 2024 10:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Шлёпа   животные   забавно   каракал   милота   
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В это сложно поверить, но каракалов не запрещено содержать в домашних условиях. Ведь это огромные дикие кошки, которым не составит труда... превратить человека в обед. Но судя по всему они действительно неплохо уживаются с человеком.


Гоша родился 21 декабря 2017 года в питомнике и попал в семью москвичей. Он живёт в обычной квартире вместе с двумя кошками. Как оказалось, Гоша — очень милый котик, он приучен к лотку и совсем не проявляет агрессии.


С таким будет тяжеловато работать на удаленке.

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Метки: Видео   Шлёпа   животные   забавно   каракал   милота   
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10  комментариев
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19k
SandMANn 53 минуты назад
"Даже большой каракал в душе обычный котик" ...Когда сыт
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13k
Кыся 2 минуты назад
Котика чуток раскормили... Зато котик счастлив.
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2k
svetludmila 4 минуты назад
Господи, чем его кормят? Каким-нибудь новомодным кормом на кукурузе? Каракалы стройные в природе и на качественном мясе разжиреть до таких размеров не могут.
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11k
ScorpionDS 16 минут назад
Судя по объему, кажется он съел остальных домашних питомцев ...
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11k
МихА 17 минут назад
Херасе котик, это бегемотик... Раскормили так, чтоб хозяев не сожрал?))
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9k
MPEG-8 21 минуту назад
Мои шесть кг. кошатины когда летом за мотыльками по ночам гоняется, то меня до усрачки пугает, а тут такой бройлер.
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