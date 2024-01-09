Один день из жизни норвежца

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В принципе, нечто похожее можно наблюдать на севере России, поэтому нас таким не удивишь. Но все равно смотрится достаточно необычно.
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