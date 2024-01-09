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Один день из жизни норвежца

Один день из жизни норвежца

Автор:
09 января 2024 09:30
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   в мире   зима   люди   норвегия   снег   сугробы   
1013
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В принципе, нечто похожее можно наблюдать на севере России, поэтому нас таким не удивишь. Но все равно смотрится достаточно необычно.

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Метки: Видео   Жизнь   в мире   зима   люди   норвегия   снег   сугробы   
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3  комментария
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32k
Владимир 24 минуты назад
Дороги у них чистить не любят..
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13k
Karelian 17 секунд назад
Вот поэтому в русских северных деревнях двери открывались во внутрь.
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20k
anpetrof 9 минут назад
Подумаешь! Вот Япония...
И Владивосток...
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