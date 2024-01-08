"Маршрут построен". Лыжник поехал вне трассы и чуть не погиб

Лыжник-экстремал несколько лет назад запечатлел свой заезд на зимнем курорте Обертауерн в Австрии, где угодил в больницу на длительное время, но остался жив. "Что может пойти не так, когда вы катаетесь на горных лыжах вне трасс?" - написал на своей странице главный герой видеоролика, получивший серьёзные травмы. Вместо того, чтобы просто перекатиться через холм, как ожидал экстремал-любитель, он перелетел через вход в туннель и совершил болезненное приземление на дорогу, по которой, к счастью, в тот момент никто не ехал.

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