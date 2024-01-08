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"Маршрут построен". Лыжник поехал вне трассы и чуть не погиб

"Маршрут построен". Лыжник поехал вне трассы и чуть не погиб

Автор:
08 января 2024 16:08
Сообщество : Спорт
Метки: Австрия   Прикол   Спорт   Травма   зима   курорт   лыжи   
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Лыжник-экстремал несколько лет назад запечатлел свой заезд на зимнем курорте Обертауерн в Австрии, где угодил в больницу на длительное время, но остался жив. "Что может пойти не так, когда вы катаетесь на горных лыжах вне трасс?" - написал на своей странице главный герой видеоролика, получивший серьёзные травмы. Вместо того, чтобы просто перекатиться через холм, как ожидал экстремал-любитель, он перелетел через вход в туннель и совершил болезненное приземление на дорогу, по которой, к счастью, в тот момент никто не ехал.

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Метки: Австрия   Прикол   Спорт   Травма   зима   курорт   лыжи   
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5  комментариев
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98
zuckergut Полчаса назад
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95
Vlad 20 минут назад
Ну чё, нормально вышел, нос не воткнул, канта не поймал :-)
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7k
Кружок Час назад
Чем больше экстремалов, тем меньше экстремалов ...
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Очень неожиданно.
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20k
Bill Час назад
Это какая-то подсказка о том что было дальше?
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