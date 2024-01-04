В Москве кота два дня подряд вытаскивали из электрощитка

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Неравнодушные люди пришли на помощь коту, застрявшему в электрощитке в подъезде одного из домов в Москве.
Кота-бродягу дважды вытаскивали из электрощитка в Москве. Первый раз спасателей вызвали в дом на Шипиловской 3 января. Заявители отмечали, что кот застрял в подъезде в электрощитке, запутавшись в проводах. Сотрудники общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв" вызволили питомца и передали звонившим.
Спустя день история повторилась. По всей видимости, кот оказался бездомным. На этот раз спасатели вытащили беднягу и забрали к себе в расположение.
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