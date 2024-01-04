FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1894 поста • 493 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
В&nbsp;Москве&nbsp;кота два дня подряд вытаскивали из электрощитка

В Москве кота два дня подряд вытаскивали из электрощитка

Автор:
04 января 2024 11:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Москва   Спасение   животные   кот   электрощик   
796
1
1

Неравнодушные люди пришли на помощь коту, застрявшему в электрощитке в подъезде одного из домов в Москве.

Кота-бродягу дважды вытаскивали из электрощитка в Москве. Первый раз спасателей вызвали в дом на Шипиловской 3 января. Заявители отмечали, что кот застрял в подъезде в электрощитке, запутавшись в проводах. Сотрудники общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв" вызволили питомца и передали звонившим.

Спустя день история повторилась. По всей видимости, кот оказался бездомным. На этот раз спасатели вытащили беднягу и забрали к себе в расположение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Москва   Спасение   животные   кот   электрощик   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
banzai7 45 минут назад
В прошлой жизни он был электриком, а в этой у него лапки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Lexx Полчаса назад
Это не силовая часть, тут обычно телефон, радио, интернет, TV, оптоволокно всякое. Правда есть розетка, но она либо обесточена, либо не имеет открытых токоведущих частей. А то бы котика вытаскивали не два раза живого, а один раз и дохлого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

725970



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Облезшая кошка жила на крыше и боялась спускаться
Облезшая кошка жила на крыше и боялась спускаться
Уже надоевшие клише и штампы из современных фильмов
Уже надоевшие клише и штампы из современных фильмов
Набирающие популярность в сообществах
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
«Это позволит смартфонам иметь связь в любой точке планеты», — Илон Маск показал первые спутники Starlink с прямым подключением к смартфонам
«Это позволит смартфонам иметь связь в любой точке планеты», — Илон Маск показал...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#в мире#кино#США
#фото#Прикол#фильм#люди#Новый год
#полиция#факты#забавно#новости
Самостоятельный кот, которому не нужна помощь Самостоятельный кот, которому не нужна помощь Смелый щенок спас кота, который упал в воду Смелый щенок спас кота, который упал в воду Мужчина спас кота, залезшего на высокий столб Мужчина спас кота, залезшего на высокий столб Выручил из беды: мужчина спас кота из канала Выручил из беды: мужчина спас кота из канала Странное спасение кота в Краснодаре Странное спасение кота в Краснодаре

На что жалуетесь?

Вернуться