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Сообщество Без кота и жизнь не та 1939 постов • 497 подписчиков подписаться
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Объяснил коту, что надо делать

Объяснил коту, что надо делать

Автор:
23 января 2024 09:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спасение   животные   забавно   кот   коуч   столб   
1527
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История с котом, который забрался слишком далеко. Но его смогли снять, попутно объяснив, что нужно делать и как.

Кошачий Коуч )

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Метки: Видео   Спасение   животные   забавно   кот   коуч   столб   
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9  комментариев
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6k
pinbalist Час назад
Вот есть же нормальные "коучи", а не эти ваши блиновские. )
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508
REMM Полчаса назад
у кошака глаза сильно ох уевшые
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6k
grimmsan 42 минуты назад
просто класс!!!!!)))))))))))
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11k
Игорь 2 часа назад
а просто снять кота - не судьба?
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