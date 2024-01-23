Объяснил коту, что надо делать

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История с котом, который забрался слишком далеко. Но его смогли снять, попутно объяснив, что нужно делать и как.
Кошачий Коуч )
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Научи спускаться со столба, и п...дц наступит всей деревне.
Снова спасателей вызывать?
Научи его ловить рыбу-он будет сыт всю жизнь****
Аналогия надеюсь понятна?