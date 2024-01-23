Объяснил коту, что надо делать

Операция по спасению лошади из огромного сугроба

Гордая и величественная походка кота

Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши

Как надолго занять кота

В Москве кота два дня подряд вытаскивали из электрощитка

Кот и его личный лифт в виде ведра