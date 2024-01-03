В Ульяновске во дворе устроили "световую дуэль"

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Двое молодых людей решили пострелять фейерверками прямо во дворе многоэтажного дома. Очевидцы засняли на видео, как ребята развлекались на детской площадке рядом с припаркованными машинами.
Двух мужчин нисколько не смутила опасная игра.
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