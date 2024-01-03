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В Ульяновске во дворе устроили "световую дуэль"

В Ульяновске во дворе устроили "световую дуэль"

Автор:
03 января 2024 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   забавно   мужики   на детской площадке   световая дуэль   ульяновск   фейерверк   
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Двое молодых людей решили пострелять фейерверками прямо во дворе многоэтажного дома. Очевидцы засняли на видео, как ребята развлекались на детской площадке рядом с припаркованными машинами.

Двух мужчин нисколько не смутила опасная игра.

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Метки: Видео   забавно   мужики   на детской площадке   световая дуэль   ульяновск   фейерверк   
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3  комментария
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20k
anpetrof 45 минут назад
Когда я, ещё в школе учась, занимался в авиамодельном кружке. Мы тогда разжились несколькими ракетными двигателями (бумажная гильза 12-го калибра с вынутым капсюлем и заполнена смесью чёрного пороха и эмалита). Мы тогда к одному привязали изолентой рейку 4х4 и длиной метр где-то, повесили за гильзу на ветку и фитиль подожгли. Тут ветер дунул, это всё с ветки свалилось и стартануло горизонтально. Попало в окно, благо на лестничной клетке, а не а квартиру. Оба стекла насквозь и об стену расплющилось...
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376
alex_kaka 14 минут назад
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12k
Властелин 17 минут назад
Может мое мнение ошибочное но мне кажется что это компьютерная графика.
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Bonifacia

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