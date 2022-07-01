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Самый милый помощник по хозяйству

Самый милый помощник по хозяйству

Автор:
01 июля 2022 11:10
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добро   енот   животные   позитив   помощник   помощь   
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Крошка енот следует за своим владельцем и всегда готов подсобить ему. Пушистый малыш старается помочь мужчине во время ремонта, посадки растений и при других обстоятельствах.
Милый маленький помощник. По этой истории дружбы можно было бы снять отличный семейный фильм.

Источник:

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Метки: в мире   видео   добро   енот   животные   позитив   помощник   помощь   
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4  комментария
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−174
−174
Thomsen 46 минут назад
О, спохватился и видео прикрутил.
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−15
bon woo 48 минут назад
муз.сопровждение подобрано удачное
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30k
Snork Snorkoff Час назад
Даже так уже можно?
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Дмитрий

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