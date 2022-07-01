Самый милый помощник по хозяйству

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Крошка енот следует за своим владельцем и всегда готов подсобить ему. Пушистый малыш старается помочь мужчине во время ремонта, посадки растений и при других обстоятельствах.
Милый маленький помощник. По этой истории дружбы можно было бы снять отличный семейный фильм.
Источник:
АНТИФИШКИ
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