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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1065 постов • 46 подписчиков подписаться
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Терпел до последнего

Терпел до последнего

Автор:
24 декабря 2023 12:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   драка   избиение   конфликт   не устпил место   неадекватная   
1795
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Неадекватная женщина напала на молодого человека в метро, потому что он не уступил ей место. Ей не давало покоя, что он сидит и играет в смартфон, поэтому начала его колотить.

Парень сдерживался как мог, но в итоге ответил женщине. Пассажиры встали на сторону молодого человека, попытавшись угомонить агрессоршу.

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Метки: Видео   Метро   драка   избиение   конфликт   не устпил место   неадекватная   
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45  комментариев
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22k
сеньор Леонсио Час назад
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36k
Опаньки Минуту назад
парни с детства знают, за базар можно получить в тушу ...

а девочек трогать нельзя, так учили. Вот и вырастают ...
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21k
babuby 4 минуты назад
Как начала прикладывать руки, надо было бить прямо ей в рыло, без стеснения!
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4k
poбт 5 минут назад
1) баб в России больше чем мужиков
2) бабы живут в среднем на 10 лет дольше
3) "бабушка" зачастую это просто старая б*лядь загнавшая деда в гроб своим мозгое*бством
вывод - мужики сидят, бабы стоят, ибо не*х*уй
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20k
Shtoppi 8 минут назад
похоже что хабалка напала на юнащю мигранта ))))
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30k
Aqueronte 8 минут назад
И бабка неправа и черножопый черт тоже подухевший.
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17k
Majul 9 минут назад
Жирная мразь.
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5k
Владимир 17 минут назад
старая,жирная хабалка.стыдно за таких.
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127k
Аааа 19 минут назад
Ну что, старые пердуны и защитники бабок скажите? Да-да, вы те самые, которым подростки и студенты должны по определению
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16k
GROMOZEKA 19 минут назад
По-моему тетушка несколько раз пропустила приём таблеток
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3k
владимир 24 минуты назад
Жаль этой свиноматке зубы не выбил.
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1k
... Полчаса назад
Я женщин не бью, но если она ударила, она переходит в разряд спарринг партнёра, и бить буду нежно и по мере без последствий для здоровья.
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901
Дмитрий Полчаса назад
Я бы убил тварь
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748
Сергей 44 минуты назад
Аху-ших теток полно. Но и парню тоже не зашквар постоять.
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25k
MrGod 45 минут назад
Тот случай, когда за местный стыдно а мигрант молодец.
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2k
Николай 48 минут назад
Еду я как то в метро...
В вагон заходит бабка и говорит:
-Сидишь... Молодой. Не уступишь старой женщине место!
я оглядываю вагон а в нём человек 5 всего.
Понимаю, что бабка долбанутая и ухожу в другой конец вагона.
А она подходит и чето там опять мне обьясняет.
Я в итоге думаю: странная херня, выйду я лучше. А она со мной из вагона вышла... В итоге сдал ее ментам, сказал что орала слава украине.
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842
Ольга 53 минуты назад
жалко меня там не было. вылетела бы эта сука из вагона сама.
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1k
... 56 минут назад
Я бы после первого ее удара ей нажал и даванул в пару мест, чтоб неделю ходила еле еле-еле, не люблю наглых.
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37k
albedo Час назад
Встретились два урода.
Оба дурно воспитанные, но полные чувства уважения к себе, горячо любимому.
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5k
Григорий Час назад
МРАЗЬ как она есть! отожрала тушу тварь и в себя поверила! надо было нос сломать как минимум. и морду свиноты упоротой выложить везде!
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582
Stekr Час назад
Эх, мало стукнул.
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