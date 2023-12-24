Терпел до последнего

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Неадекватная женщина напала на молодого человека в метро, потому что он не уступил ей место. Ей не давало покоя, что он сидит и играет в смартфон, поэтому начала его колотить.
Парень сдерживался как мог, но в итоге ответил женщине. Пассажиры встали на сторону молодого человека, попытавшись угомонить агрессоршу.
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а девочек трогать нельзя, так учили. Вот и вырастают ...
2) бабы живут в среднем на 10 лет дольше
3) "бабушка" зачастую это просто старая б*лядь загнавшая деда в гроб своим мозгое*бством
вывод - мужики сидят, бабы стоят, ибо не*х*уй
С одной стороны - старая дура, а с другой стороны - хам. Хам (или недоросль) - потому что не научился избегать подобных ситуаций.
Но когда езжу, стараюсь уступать место мамам с маленькими детьми, пожилым женщинам, или откровенно тем, кому тяжело стоять, даже мужикам.
Но схрена ли надо уступать место этой жирной свинье, на которой надо пахать и пахать, чтобы она устала?
В вагон заходит бабка и говорит:
-Сидишь... Молодой. Не уступишь старой женщине место!
я оглядываю вагон а в нём человек 5 всего.
Понимаю, что бабка долбанутая и ухожу в другой конец вагона.
А она подходит и чето там опять мне обьясняет.
Я в итоге думаю: странная херня, выйду я лучше. А она со мной из вагона вышла... В итоге сдал ее ментам, сказал что орала слава украине.
Оба дурно воспитанные, но полные чувства уважения к себе, горячо любимому.
Вообще то сперва садятся старики, дети. Потом женщины. Остальные потом.
Но если вы любитель качать права - то да, у вас есть право сидеть.
Но исходя из написанного вами:
Могу только пожелать, чтобы когда вы состаритесь или повезете сами или супруга или бабушка маленького ребенка:
чтобы в переполненном автобусе вам достался такой же знающий свои права человек, как вы.