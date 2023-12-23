Белочка похвасталась перед человеком своим гнездом

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Всем хочется перед кем-нибудь похвастаться плодами своих упорных трудов. Вот и белочка из видео решила похвастаться своим новым гнездом перед человеком, которому доверяла больше всех.
Она осторожно взяла девушку за палец и повела к дереву, на котором располагалось ее гнездо. Двуногая подруга белки высоко оценила ее старания и назвала гнездо красивым. Здорово, когда рядом есть кто-то, кто всегда готов поддержать и похвалить.
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Мои двери открыты,
Буду песни вам петь
И вином угощать.")