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Белочка похвасталась перед человеком своим гнездом

Белочка похвасталась перед человеком своим гнездом

Автор:
23 декабря 2023 09:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   белочка   гнездо   животные   забавно   милота   
1806
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Всем хочется перед кем-нибудь похвастаться плодами своих упорных трудов. Вот и белочка из видео решила похвастаться своим новым гнездом перед человеком, которому доверяла больше всех.

Она осторожно взяла девушку за палец и повела к дереву, на котором располагалось ее гнездо. Двуногая подруга белки высоко оценила ее старания и назвала гнездо красивым. Здорово, когда рядом есть кто-то, кто всегда готов поддержать и похвалить.

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Метки: Видео   белочка   гнездо   животные   забавно   милота   
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6  комментариев
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27k
Влад 2 часа назад
Белочка показала человеку куда еду доставлять.
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5k
Влад 36 минут назад
Крутая белка - по английски понимает!
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6k
Duckk 38 минут назад
Кто ж в гости без гостинцев ходит?
Выдать хвостатой ведро орешков!
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1k
surgy Час назад
Вроде в гостях у белочки, но все адекватно
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49k
Максим Т. Час назад
"Приходите в мой дом,
Мои двери открыты,
Буду песни вам петь
И вином угощать.")
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