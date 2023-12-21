Грозный кот предотвратил собачье кровопролитие и разогнал псов

Собачья разборка, произошедшая во дворе частного жилища, была запечатлена камерой наружного наблюдения. В самый разгар схватки агрессивный представитель кошачьего рода выбежал и своим грозным видом испугал четвероногих драчунов.

Владелец животного написал в комментариях к видеозаписи, что его питомец не терпит нахождения других животных на своей территории и то, что собаки ранее имели знакомство с котом, потому быстро закончили разборку и покинули двор.