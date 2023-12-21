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Грозный кот предотвратил собачье кровопролитие и разогнал псов

Грозный кот предотвратил собачье кровопролитие и разогнал псов

Автор:
21 декабря 2023 12:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   кот   собака   стая собак   
1758
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Домашний питомец, проживающий со своими хозяевами в столице Таиланда, вмешался в раборку трёх псов, которые испугались усатого миротворца.

Собачья разборка, произошедшая во дворе частного жилища, была запечатлена камерой наружного наблюдения. В самый разгар схватки агрессивный представитель кошачьего рода выбежал и своим грозным видом испугал четвероногих драчунов.


Владелец животного написал в комментариях к видеозаписи, что его питомец не терпит нахождения других животных на своей территории и то, что собаки ранее имели знакомство с котом, потому быстро закончили разборку и покинули двор.


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Метки: Видео   животные   забавно   кот   собака   стая собак   
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8  комментариев
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25k
Павел Плеханов Час назад
Пришёл лесник и выгнал из леса всех...
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8k
vasilykopkov 15 минут назад
По-моему он разогнал не драку, а собачью свадьбу....
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8k
Пуриц Жорж 44 минуты назад
Второй то приссал
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37k
Андрей Иванов 51 минуту назад
В доме восемь дробь шестнадцать
кот живёт,
Этот кот заснуть нам, братцы,
не даёт.
...
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11k
Игорь Час назад
там и второй - на подстраховке
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34k
Teodor Час назад
Разбойный котяра...
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2k
Максим Макашев Час назад
а ну ка марш отседова, а то моя кошачья братва уже на подходе...
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29k
Е-Лена Час назад
Р-р-р-р-ребята! Давайте жить др-р-р-р-ружно! ))))
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