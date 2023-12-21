Грозный кот предотвратил собачье кровопролитие и разогнал псов

Домашний питомец, проживающий со своими хозяевами в столице Таиланда, вмешался в раборку трёх псов, которые испугались усатого миротворца.
Собачья разборка, произошедшая во дворе частного жилища, была запечатлена камерой наружного наблюдения. В самый разгар схватки агрессивный представитель кошачьего рода выбежал и своим грозным видом испугал четвероногих драчунов.
Владелец животного написал в комментариях к видеозаписи, что его питомец не терпит нахождения других животных на своей территории и то, что собаки ранее имели знакомство с котом, потому быстро закончили разборку и покинули двор.
Источник:
- Кот мешает псу покинуть комнату
- Рейдерский захват будки пса
- Гордая и величественная походка кота
- Заботливый пёс спасает кота от града
- Коту не удалось застать пса врасплох
кот живёт,
Этот кот заснуть нам, братцы,
не даёт.
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