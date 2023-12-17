Кровожадный убийца? Нет, любитель питахайи!

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У всех есть любимая еда, которую хочется лопать за обе щеки в любое время года, утром, днем, вечером и даже ночью. Для котенка из этого видео такая еда — сочный тайский драгонфрут, также известный как питахайя.
Кажется, что пушистик любит этот фрукт намного сильнее, чем мясо или любой самый вкусный корм. Ведь он так увлеченно чавкает, когда ест его, и совершенно не обращает внимания на розовую от сока шерстку.
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