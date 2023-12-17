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Кровожадный убийца? Нет, любитель питахайи!

Кровожадный убийца? Нет, любитель питахайи!

Автор:
17 декабря 2023 09:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   драгонфрут   забавно   котенок   питахайя   фрукт   
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У всех есть любимая еда, которую хочется лопать за обе щеки в любое время года, утром, днем, вечером и даже ночью. Для котенка из этого видео такая еда — сочный тайский драгонфрут, также известный как питахайя.

Кажется, что пушистик любит этот фрукт намного сильнее, чем мясо или любой самый вкусный корм. Ведь он так увлеченно чавкает, когда ест его, и совершенно не обращает внимания на розовую от сока шерстку.


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Метки: Видео   Юмор   драгонфрут   забавно   котенок   питахайя   фрукт   
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4  комментария
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33k
Slonyash 52 минуты назад
Всю мордочку испачкал
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52
Liberman 23 минуты назад
Наши тоже могут так...
Только они убийцы "селедки под шубой"
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