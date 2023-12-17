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Лось популярно объяснил автомобилистке, что, вообще-то, он олень

Лось популярно объяснил автомобилистке, что, вообще-то, он олень

Автор:
17 декабря 2023 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   забавно   капот   лось   олень   
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Женщина остановилась на заснеженной трассе — она решила снять на видео лесного зверя, который вышел на дорогу. Только почему-то она приняла оленя за лося. Зверь такую ошибку счёл оскорбительной и прописал рогами по бамперу.

Никто не пострадал, кроме чувств оленя.

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Метки: Видео   Прикол   животные   забавно   капот   лось   олень   
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14  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну а чего еще ожидать от дуры, у которой джекичан на панели горит, а ей пофиг?
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2k
Андерсен 14 минут назад
Феерическое окончание: "Ты мой хоро... Ё* твою мать!"
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 52 минуты назад
В плену детских иллюзий....
Хорошо что она не пошла искать рядом сани Деда Мороза, этот олень совсем не тот, что пасут оленеводы.
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2k
KE2646 Час назад
Какой мерзкий прокуренный голос у бабищи, по-любому тупая хабалка. Правильно животина сделала.
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36k
albedo 2 часа назад
Лось это носорог российских лесов.
Легко раздражается и бывает весьма агрессивен.

Если встретишь лося - беги от него.
Может и убить. Он совсем не пуглив.
А баба - дура, решила что это милая зверюшка.
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3k
kca-opa 2 часа назад
Это она, олениха, самцы и лосей и оленей сбрасывают рога после гона, а самки наоборот, отращивают
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