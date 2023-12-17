Лось популярно объяснил автомобилистке, что, вообще-то, он олень

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Женщина остановилась на заснеженной трассе — она решила снять на видео лесного зверя, который вышел на дорогу. Только почему-то она приняла оленя за лося. Зверь такую ошибку счёл оскорбительной и прописал рогами по бамперу.
Никто не пострадал, кроме чувств оленя.
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Хорошо что она не пошла искать рядом сани Деда Мороза, этот олень совсем не тот, что пасут оленеводы.
Легко раздражается и бывает весьма агрессивен.
Если встретишь лося - беги от него.
Может и убить. Он совсем не пуглив.
А баба - дура, решила что это милая зверюшка.