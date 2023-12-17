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С милым рай и в коробке: мопс доказал, что любящим жилплощадь не важна

С милым рай и в коробке: мопс доказал, что любящим жилплощадь не важна

Автор:
17 декабря 2023 09:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в тесноте   животные   коробка   кошка   милота   мопс   собака   
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На видео попали показательные кадры любви в 500 квадратных сантиметрах жилплощади. Мопс втиснулся в коробку поверх протестующей кошки.

Сколько бы не говорили писатели и эксперты, что для счастья нужно решить квартирный вопрос, это вовсе не так. Есть ведь народная мудрость про шалаш. А теперь перенаселенный мир рискует столкнуться еще и с мудростью про коробку.

Источник:

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Метки: Видео   в тесноте   животные   коробка   кошка   милота   мопс   собака   
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2  комментария
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4k
Волот 11 минут назад
мопс доказал коту...
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16k
Типа граф 6 минут назад
Отжал коробку .
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