С милым рай и в коробке: мопс доказал, что любящим жилплощадь не важна

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На видео попали показательные кадры любви в 500 квадратных сантиметрах жилплощади. Мопс втиснулся в коробку поверх протестующей кошки.
Сколько бы не говорили писатели и эксперты, что для счастья нужно решить квартирный вопрос, это вовсе не так. Есть ведь народная мудрость про шалаш. А теперь перенаселенный мир рискует столкнуться еще и с мудростью про коробку.
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