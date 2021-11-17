Разговор двух лисиц по душам

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Ничего необычного, просто несколько десятков секунд общения двух обитателей деревни лисиц в Японии. В этом месте живут более сотни полудиких лисиц шести разных видов, которые из-за обилия туристов не боятся людей.
Одно из самых мимимишных мест на планете.
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