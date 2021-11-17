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Разговор двух лисиц по душам

Разговор двух лисиц по душам (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 10:14
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   Япония   видео   животные   лиса   лисица   милота   позитив   
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Ничего необычного, просто несколько десятков секунд общения двух обитателей деревни лисиц в Японии. В этом месте живут более сотни полудиких лисиц шести разных видов, которые из-за обилия туристов не боятся людей.
Одно из самых мимимишных мест на планете.

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Метки: Юмор   Япония   видео   животные   лиса   лисица   милота   позитив   
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