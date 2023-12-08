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Поймай меня, если сможешь: уфимские спасатели отловили в квартире куницу

Поймай меня, если сможешь: уфимские спасатели отловили в квартире куницу

Автор:
08 декабря 2023 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   УФА   животные   куница   поймали   спасатели   
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За помощью обратилась юная уфимка. Она находилась дома одна и услышала из своей комнаты посторонние звуки. Заглянув в помещение, она увидела, что там бегает какой-то зверек. Девочка закрыла дверь в комнату и вызвала спасателей.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы быстро поймали незваного гостя – куницу. Отвезли ее в лес и там отпустили на волю.

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Метки: Видео   УФА   животные   куница   поймали   спасатели   
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1  комментарий
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Слепой Пью 44 минуты назад
Сцобаки! Из теплого гнезда в теплой квартире - на морозяку...
Помощнички хреновы... (с) Куница.
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