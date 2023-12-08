Поймай меня, если сможешь: уфимские спасатели отловили в квартире куницу

760
1
1
За помощью обратилась юная уфимка. Она находилась дома одна и услышала из своей комнаты посторонние звуки. Заглянув в помещение, она увидела, что там бегает какой-то зверек. Девочка закрыла дверь в комнату и вызвала спасателей.
Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы быстро поймали незваного гостя – куницу. Отвезли ее в лес и там отпустили на волю.
Источник:
Ссылки по теме:
- Спасатели освободили собаку, вмерзшую в лед
- Камчатские спасатели вытащили маленького лисёнка, упавшего в колодец
- Спасение детей из горящей квартиры глазами ульяновского пожарного
- Прирожденный спасатель!
- Спасатели освободили котика, застрявшего между железными прутьями решетки
Новости партнёров
реклама