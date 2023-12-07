Бессмысленная и беспощадная народная медицина в Африке

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Уже совсем скоро наступит 2024 год, но несмотря на это, во многих точках на карте люди предпочитают обращаться за помощью не к врачам, а... шаманам и прочим колдунам.
Болит голова? Не вздумайте пить цитрамон. Лучше используйте дедовский, проверенный метод с дохлой птичкой и... капканом. Голова больше болеть не будет.
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Мама привела колдуна
Он ударил в там-там
И Билли встал и пошел
Даже мертвый негр услышал там-там
И пошел.
Ну и что, что зомби,
Зато он встал и пошел,
Зомби тоже могут,
Могут играть в баскетбол.
да в России тоже скоро так будет...
Хоть по 50 хрювен то за пост платят, чмошник ты несчастный?