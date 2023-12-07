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Бессмысленная и беспощадная народная медицина в Африке

Бессмысленная и беспощадная народная медицина в Африке

Автор:
07 декабря 2023 12:01
Сообщество : Юмор
Метки: Африка   Видео   Юмор   забавно   маразм   медицина   
1423
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Уже совсем скоро наступит 2024 год, но несмотря на это, во многих точках на карте люди предпочитают обращаться за помощью не к врачам, а... шаманам и прочим колдунам.

Болит голова? Не вздумайте пить цитрамон. Лучше используйте дедовский, проверенный метод с дохлой птичкой и... капканом. Голова больше болеть не будет.

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Метки: Африка   Видео   Юмор   забавно   маразм   медицина   
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21  комментарий
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5k
Vlamir 46 минут назад
Убежал с процедуры - больничный не получишь!
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335
Шэльмавье фон Шольценко 19 секунд назад
И ведь сработало же. Черныш как молодой сайгак ,из больнички выпорхнул.
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15k
Hairy 3 минуты назад
А мама осталась одна,
Мама привела колдуна
Он ударил в там-там
И Билли встал и пошел
Даже мертвый негр услышал там-там
И пошел.
Ну и что, что зомби,
Зато он встал и пошел,
Зомби тоже могут,
Могут играть в баскетбол.
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12k
El Niño 14 минут назад
Ничего не знаю, но у меня головная боль прошла после просмотра!
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2k
Егор Попов 18 минут назад
Так то все понятно кроме двух вещей: для чего нужна была птица и чем теперь шаман следующего пациента лечить будет, капкан то убежал.
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21k
Davy Jones 19 минут назад
Ой, ребят, ладно это дикие негры, а сколько в России лечаться заячьим пометом и сушкными лягухами, открою НЕсекрет, даже врачи лечатся у шаманов, коллегам не доверяют и себе тоже.
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18k
RDen 21 минуту назад
"во многих точках на карте люди предпочитают обращаться за помощью не к врачам, а... шаманам и прочим колдунам"

да в России тоже скоро так будет...
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32k
Kladbische 23 минуты назад
Там у него ещё и урология была по плану
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6k
мемфрид Полчаса назад
Капканом по башке- это мощное лекарство) аж слезы пошли от смеха)
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1k
Rool 36 минут назад
следующий раз надо миной ;)
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12k
Б.Касторский Час назад
Не понимаю какие претензии у автора. Мужик так побежал активно, что явно забыл о головной боли.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Ну, 2024-й, и что? Попробуйте в каком-нибудь райцентре записаться к врачу (если он вообще есть нужной специализации). Откройте Госуслуги и увидите: "на ближайшие 14 дней...". Хоть, к шаману, хоть, к целителю, хот чёрту лысому пойдёшь.
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