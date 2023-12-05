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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 992 поста • 45 подписчиков подписаться
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«Я не пойду домой! Отпусти меня! Спасите!»: жуткая семейная разборка произошла у подъезда в Нижнем Новгороде

«Я не пойду домой! Отпусти меня! Спасите!»: жуткая семейная разборка произошла у подъезда в Нижнем Новгороде

Автор:
05 декабря 2023 09:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в Нижнем Новгороде   конфликт   люди   ребенок   родители   семейная разборка   
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На мороз выбежали женщина в легкой домашней одежде, мужчина и ребенок в одних трусах. Инцидент попал на камеру домофона.

В итоге женщину затащили домой. Одному из очевидцев происходящего осталось лишь закурить сигарету.


Ждём реакции правоохранительных органов.

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Метки: Видео   в Нижнем Новгороде   конфликт   люди   ребенок   родители   семейная разборка   
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29  комментариев
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58k
dima423 2 часа назад
Жесть какая то) Ну свидетелям однозначно надо вызывать полицию...пусть разбираются) ХЗ что там происходит... но по любому какая то жопа. Ребенка жалко(
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9k
soar Минуту назад
Самое страшное в этом не то, что женщина скорее всего живет в аду, а то, что увидишь такую сцену с женскими криками "Помогите!!!", всечешь этому е#лану в бубен, а потом женщина на тебя еще и заяву в ментовку напишет.
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32k
Kladbische 3 минуты назад
"жуткая семейная разборка"
Ждал всё видео когда будет ЖУТЬ! И где?
По нашим Питерским меркам это не жуткая разборка, а фигня! Мужик бабу вообще не разобрал, ни одна часть не отделилась! В начале волосы хотел отделить, но разве это разборка?
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762
бдятел 8 минут назад
Какой реакции органов ждать? У них она одна: Нет тела - нет дела, а милые бранятся - только тешатся...
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1k
manowar _by 11 минут назад
Очередная истеричная особа решила поиграть в эпатаж?
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5k
samis 16 минут назад
Мне в таких семьях всегда жалко только детей...
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558
Дмитрий Базурин 17 минут назад
Возможно оба пережрали водку, начало истории не ясно. Ребенка жалко!
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15k
Типа граф 17 минут назад
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 21 минуту назад
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401
Murych Полчаса назад
Духовно
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1k
РАТНИК 44 минуты назад
100 % муж тиран - у жены истерика и она уже не в силах была терпеть постоянные моральные издевательства - её психика сломана , она как отчаявшийся узник концлагеря пытается выжить и убежать. Тут надо разводиться и срочно.
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6k
мемфрид 52 минуты назад
Это кошмар...
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1k
Lenusya 56 минут назад
ребенка жалко
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16k
GROMOZEKA Час назад
Ссылка youtu.be
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Жесть! Вряд ли она с ребенком к этому чуваку заехала, имхо она его к себе притащила!
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
У меня бывшая такая же епанушка с погремушкой была, как накидается так фляга свистела мама не горюй. Потом она нашла себе хахеля который с ней прибухивал, суд отказал в моей просьбе, что бы ребенок жил со мной. Сейчас для ребенка я умер.
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Пи*дец...
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