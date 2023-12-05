«Я не пойду домой! Отпусти меня! Спасите!»: жуткая семейная разборка произошла у подъезда в Нижнем Новгороде

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На мороз выбежали женщина в легкой домашней одежде, мужчина и ребенок в одних трусах. Инцидент попал на камеру домофона.
В итоге женщину затащили домой. Одному из очевидцев происходящего осталось лишь закурить сигарету.
Ждём реакции правоохранительных органов.
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Ждал всё видео когда будет ЖУТЬ! И где?
По нашим Питерским меркам это не жуткая разборка, а фигня! Мужик бабу вообще не разобрал, ни одна часть не отделилась! В начале волосы хотел отделить, но разве это разборка?
НО нет
Ей нужно чтоб ушёл мужик, и оставил хату, и алименты платил
А она найдёт нового
Ни один юрист/полицейский и т д не станет огульно вешать ярлыки.
Ситуация может повернуться в любую сторону и женщина возможно спасает свою жизнь.
И твои комменты по поводу алиментов и то, что тебя жена бросила как раз и подтверждают, что ты полный отстой, раз от тебя баба ушла и детей забрала, а все твое -это постить голых шлюх на фишках
А вариантов для такого цирка полно, например, мужик узнал, что жена на лево ходит или что ребенок не от него, или трипак ни с того ни с сего появился, а он в 3 смены за станком... в общем на одну сторону валить все не стоит, как говорит народная мудрость: "в конфликте виноваты двое..."