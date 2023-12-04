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В Хабаровском крае тигр сначала утащил в лес домашнюю собаку, а потом - её хозяина

В Хабаровском крае тигр сначала утащил в лес домашнюю собаку, а потом - её хозяина

Автор:
04 декабря 2023 15:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   охотники   полицейские   собака   тир   хабаровский край   хозяин   
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Теперь охотники и полицейские думают, что делать со зверем, убившем человека.

Сначала полосатый зверь напал на собаку в деревне рядом с лесом - быстро придушил пса и унёс поглубже в чащу. Пропажу вскоре обнаружил хозяин: он нашёл следы схватки и пошёл по следам тигра, нёсшего добычу.

На свою беду, мужик забрёл в лес и наткнулся там на труп своего пса. Возле него стоял тигр и настороженно рассматривал пришельца. А потом бросился и чуть ли не мгновенно отправил мужчину на тот свет. Возможно, посчитал, что у него хотят отнять добычу.

Теперь на месте происшествия работают силовые структуры, они должны решить, что делать дальше. Животное из Красной книги, но уже убило человека. Как правило, после такого хищник начинает охотиться на людей и уже никто из местных жителей в радиусе сотен квадратных километров не будет в безопасности.

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Метки: Видео   охотники   полицейские   собака   тир   хабаровский край   хозяин   
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6  комментариев
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3k
xbrat 49 минут назад
Тигр то не виноват, что этот олень пошел в лес ночью один...
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44
asrsim 10 минут назад
Опасных хищников подходящих к человеческому жилью необходимо уничтожать.
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37k
Dobry vojak Svejk 12 минут назад
Что делать с тигром - людоедом? Ответ на этот вопрос даже и не обсуждается никогда. Главное найти его, этого тигра
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Блин, а на что рассчитывал хозяин собаки?
Уговорить тигра?
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10k
Garpia121 38 минут назад
Что, что. Изловить и отвезти подальше в лес.
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5k
Lexx 50 минут назад
Тигру убьют, а шкуру повесят на стену в кабинете у губернатора.
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