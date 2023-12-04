В Хабаровском крае тигр сначала утащил в лес домашнюю собаку, а потом - её хозяина

Сначала полосатый зверь напал на собаку в деревне рядом с лесом - быстро придушил пса и унёс поглубже в чащу. Пропажу вскоре обнаружил хозяин: он нашёл следы схватки и пошёл по следам тигра, нёсшего добычу.

На свою беду, мужик забрёл в лес и наткнулся там на труп своего пса. Возле него стоял тигр и настороженно рассматривал пришельца. А потом бросился и чуть ли не мгновенно отправил мужчину на тот свет. Возможно, посчитал, что у него хотят отнять добычу.

Теперь на месте происшествия работают силовые структуры, они должны решить, что делать дальше. Животное из Красной книги, но уже убило человека. Как правило, после такого хищник начинает охотиться на людей и уже никто из местных жителей в радиусе сотен квадратных километров не будет в безопасности.