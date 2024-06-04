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Итог прогулки с хаски

Итог прогулки с хаски

Автор:
04 июня 2024 07:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   грязь   животные   прогулка   собака   хаски   
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Хаски - очень красивая порода собак. Однако подойдет она далеко не всем. Хаски любят громко петь. Кроме того, их кипучей энергии постоянно нужен выход в виде долгих и активных прогулок.

Видео для тех, кто хочет завести себе хаски

Девушка отправилась со своей хаски на прогулку. Домой они вернулись довольно "нарядными".

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   грязь   животные   прогулка   собака   хаски   
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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