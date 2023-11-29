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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 462 поста • 315 подписчиков подписаться
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Девушка на сутки устроилась в «Пятерочку», чтобы выявить главные минусы этой работы

Девушка на сутки устроилась в «Пятерочку», чтобы выявить главные минусы этой работы

Автор:
29 ноября 2023 09:11
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Пятерочка   кассир   магазин   познавательно   работа   
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Посмотрим, что из этого получилось!

А думала, что в сказку попала?)

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Метки: Видео   Пятерочка   кассир   магазин   познавательно   работа   
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6  комментариев
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246
piharev1 Полчаса назад
что? оказалось там работать надо?
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14k
gavrosh 22 минуты назад
Самая мразотная сеть. И для продавцов и для покупателей.
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7k
Умница-красавица 46 минут назад
Судя по руке на фото- рептилоид
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14k
Antique computer 51 минуту назад
Туда устраиваться не обязательно, чтобы всё увидеть
Текучка у них такая, что не успеваю запомнить кассиров, хотя попадаю 1-2 раза в неделю
Каждый новый кассир тормознее предыдущего

Все чаще выбираю для покупок другие сети.
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10k
goshan_hmc 54 минуты назад
Это не только Пятёрочка. Все остальные точно так же работают...
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