Девушка на сутки устроилась в «Пятерочку», чтобы выявить главные минусы этой работы

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Текучка у них такая, что не успеваю запомнить кассиров, хотя попадаю 1-2 раза в неделю
Каждый новый кассир тормознее предыдущего
Все чаще выбираю для покупок другие сети.