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Как укладывают чемоданы в багажном отсеке самолета

Как укладывают чемоданы в багажном отсеке самолета (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 10:51
Сообщество : Факты
Метки: багаж   видео   интересно   познавательно   работа   самолет   чемодан   
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Познавательное видео о том, как работает укладчик чемоданов в багажном отсеке самолета. С таким сотрудником можно не бояться за сохранность своего багажа.

Когда в детстве очень любил играть в тетрис

Сотрудник аэропорта показал, как происходит процесс загрузки багажа пассажиров в самолет. Мужчина ловил приезжающие по ленте транспортера чемоданы и аккуратно складывал их рядами.

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Метки: багаж   видео   интересно   познавательно   работа   самолет   чемодан   
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5  комментариев
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12k
Вася 47 минут назад
а теперь представьте, что хозяин первого чемодана не явился на рейс. Всё приплыли. Чемодан нужно достать, или никто никуда не полетит (на международных тем более). Задержка от часа до трёх. В худшем случае в салоне ждать пока выгрузят
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361
Вадим В. Новоженов 23 минуты назад
Приглашается укладчик багажа в трюмы самолётов. Требования: Стаж игры в "Тетрис" на "Dendy" или "Sega Mega Drive - 2" не менее 3-х лет.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Дык то же китайцы
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