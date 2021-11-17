Как укладывают чемоданы в багажном отсеке самолета

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Познавательное видео о том, как работает укладчик чемоданов в багажном отсеке самолета. С таким сотрудником можно не бояться за сохранность своего багажа.
Когда в детстве очень любил играть в тетрис
Сотрудник аэропорта показал, как происходит процесс загрузки багажа пассажиров в самолет. Мужчина ловил приезжающие по ленте транспортера чемоданы и аккуратно складывал их рядами.
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