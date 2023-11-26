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Пёс снял платье с девушки во время селфи

Пёс снял платье с девушки во время селфи

Автор:
26 ноября 2023 09:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   платье   селфи   
2106
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Дрессированный домашний питомец зрелищно лишил девицу одеяния и убежал к своему хозяину, поджидающему его неподалёку.

Некоторое интернет-пользователи в комментариях выразили сомнения в ненаигранности сюжета, что в принципе не испортило зрелищности короткого видео.

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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   платье   селфи   
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20  комментариев
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66k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
по любому постановка . стоит обратить внимание на белье девушки . вся такая модная и трусы-шорты (чтоб бегать за собакеном не в стрингах)
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874
Gennadij 21 минуту назад
Это была фотосъёмка ( фотосессия) а не селфи
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
ну кобель он - везде кобель
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531
яков джугашвили Полчаса назад
шерстяной нормальным мужиком оказался
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16k
Александр Маслов 40 минут назад
...Постанова, непостанова, а ..."to be continued" будет?
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6k
TirAn 46 минут назад
Сельфи - это когда кто то сам себя снимает на фото.
self - сам.
Автор, учите иняз
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10k
SuperTroll 49 минут назад
Уж, не те же ли самые курвы?

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60k
Олег 50 минут назад
У прабабушки моей такие панталоны были
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5k
Elena Ki 57 минут назад
Где платье? Это штора.
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2k
rr Час назад
чтоб так снять платье нужно руки выдернуть, галимая постанова для дурачков
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5k
Kozlodoev Час назад
Ну собачка-то с задачей справилась.
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391k
Алексей 2 часа назад
была бы без трусов и лифона поверил бы.а так ...
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311
iskra 2 часа назад
Если правда, то хозяину хороший штраф светит. Собака в общественном месте без намордника и поводка,плюс порванное платье.А могут и моральный ущерб пришить.
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Верю! Не постанова!
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25k
ЦСКА 2 часа назад
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48k
Максим Т. 2 часа назад
Ну да, ну да. Как же.
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3k
PbIBOK 2 часа назад
Клёвая постановка.
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