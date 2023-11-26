Пёс снял платье с девушки во время селфи

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Дрессированный домашний питомец зрелищно лишил девицу одеяния и убежал к своему хозяину, поджидающему его неподалёку.
Некоторое интернет-пользователи в комментариях выразили сомнения в ненаигранности сюжета, что в принципе не испортило зрелищности короткого видео.
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Автор, учите иняз