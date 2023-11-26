Пёс снял платье с девушки во время селфи

Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?

Стая белок гонится за человеком с орехами

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Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице

Собака уничтожила весь запас туалетной бумаги