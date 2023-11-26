Как мужик с сороками воевал

Для борьбы с пернатыми мужик придумал великолепный план, надежный, как швейцарские часы, но что-то пошло не так.
Итак, надо отогнать любопытных сорок от дома, но как это сделать? Первое, что приходит на ум это пугало. Ведь не даром его ставили на полях, явно же не для красоты. Логично? Логично. Дабы придать еще большего реализма, было принято решение сделать чучело в виде совы, ну чтобы наверняка.
Сказано - сделано, мужик смастерил фигурку, для большего реализма обклеил перьями, найденными возле дома, и выставил пугало.
Вот только сороки старания не оценили, и вместо панического страха перед ужасной совой, лишь поорали с пугала.
То чувство, когда над твоей работой даже сороки ржут😣
Источник:
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как то по совету развесил лазерные диски на грядке с клубникой в надежде что они отпугнут своим блеском сорок-воришек..
как они игрались с этими дисками - нужно было видеть..))
Заметил, мужик из окна зелёной лазерной указкой помахает по ёлкам - вороньё с гамом улетает. Не знаю, законно ли это и не нарушает ли права птиц.