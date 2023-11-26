Как мужик с сороками воевал

Итак, надо отогнать любопытных сорок от дома, но как это сделать? Первое, что приходит на ум это пугало. Ведь не даром его ставили на полях, явно же не для красоты. Логично? Логично. Дабы придать еще большего реализма, было принято решение сделать чучело в виде совы, ну чтобы наверняка.

Сказано - сделано, мужик смастерил фигурку, для большего реализма обклеил перьями, найденными возле дома, и выставил пугало.





Вот только сороки старания не оценили, и вместо панического страха перед ужасной совой, лишь поорали с пугала.