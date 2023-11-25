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Сообщество Без кота и жизнь не та 1829 постов • 490 подписчиков подписаться
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Котёнок попал в западню, но его вовремя заметили добрые люди

Котёнок попал в западню, но его вовремя заметили добрые люди

Автор:
25 ноября 2023 11:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спасение   добро   животные   западня   котёнок   мусорный бак   
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Малыш пошёл добывать еду для семьи и застрял в отверстии мусорного бака. К счастью, ему помогли неравнодушные и он воссоединился с семьёй.

Спасибо добрым людям!

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Метки: Видео   Спасение   добро   животные   западня   котёнок   мусорный бак   
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2  комментария
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5k
Lexx 12 минут назад
--- Малыш пошёл добывать еду для семьи ---
У животных такое не практикуется, хватит уже их очеловечивать и пускать розовые сопли. Природа жестока и беспощадна, каждую секунду, в этом мире, кто-то кого-то где-то жрёт!
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41k
Example 6.2.6 10 минут назад
Спасение рядового Барсика
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