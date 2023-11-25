Котёнок попал в западню, но его вовремя заметили добрые люди

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Малыш пошёл добывать еду для семьи и застрял в отверстии мусорного бака. К счастью, ему помогли неравнодушные и он воссоединился с семьёй.
Спасибо добрым людям!
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У животных такое не практикуется, хватит уже их очеловечивать и пускать розовые сопли. Природа жестока и беспощадна, каждую секунду, в этом мире, кто-то кого-то где-то жрёт!