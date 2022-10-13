Гребля с экшн-камерой 360° в зубах

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Спортсмен решил запечатлеть свою греблю на экшн-камеру. Чтобы сделать видео оригинальным и курьезным он поместил камеру к себе в рот.
Необычный опыт использования экшн-камеры 360°
Источник:
АНТИФИШКИ
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