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Гребля с экшн-камерой 360° в зубах

Гребля с экшн-камерой 360° в зубах

Автор:
13 октября 2022 10:00
Сообщество : Спорт
Метки: Прикол   Спорт   Юмор   видео   гребец   гребля   ракурс   спортсмен   
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Спортсмен решил запечатлеть свою греблю на экшн-камеру. Чтобы сделать видео оригинальным и курьезным он поместил камеру к себе в рот.
Необычный опыт использования экшн-камеры 360°

Источник:

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Метки: Прикол   Спорт   Юмор   видео   гребец   гребля   ракурс   спортсмен   
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3  комментария
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59k
pynh 2 часа назад
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10k
Vacony Час назад
смешно.. а теперь в жопу...
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23k
Андрей Час назад
Ну, теперь ждём видео с камерой в жопе и прочих отверстиях!
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