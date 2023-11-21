Намаз в ТЦ стал причиной скандала между посетителями и охраной

Через века с гаджетами

В Саратове мусульманин попытался совершить намаз в православном храме

Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео

В Самарской области автомобилисты не прошли проверку на честность

В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу

«Это не мусор — это мой дом»: застройщик без ведома снёс жилье тюменца, пока тот был на работе