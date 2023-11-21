Намаз в ТЦ стал причиной скандала между посетителями и охраной

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В мытищинском торговом центре «Красный кит» двое молодых людей совершали намаз в зоне фудкорта. Это возмутило одного из посетителей, он пожаловался охране ТЦ.
Ребята, которых оторвали от молитвы, вспылили, предложили выйти разобраться. Но всё закончилось спокойно.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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