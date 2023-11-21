FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 938 постов • 44 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Намаз в ТЦ стал причиной скандала между посетителями и охраной

Намаз в ТЦ стал причиной скандала между посетителями и охраной

Автор:
21 ноября 2023 12:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вера   конфликт   люди   намаз   негатив   тц   
1051
1
1


В мытищинском торговом центре «Красный кит» двое молодых людей совершали намаз в зоне фудкорта. Это возмутило одного из посетителей, он пожаловался охране ТЦ.

Ребята, которых оторвали от молитвы, вспылили, предложили выйти разобраться. Но всё закончилось спокойно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   вера   конфликт   люди   намаз   негатив   тц   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Б.Касторский 42 минуты назад
ТЦ не место для отправления религиозного культа. Зачем? Больше на показуху похоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
162
vitros666 2 минуты назад
затеребонькали они уже со своими намазами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ДеониS 18 минут назад
В больнице двое молись за день даже не помню сколько раз, я вхожу в палату сразу затыкались. Нормальная реакция, я их уважаю, они понимают что их намаз мне не нужен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 18 минут назад
Мусульманская молитва - это как естественные оправления человека. Обычно есть время добежать до специально оборудованного помещения. Но иногда случаются непредвиденные ситуации, и тогда уже где на клапан надавило, там и льётся. В торговом центре можно отвести хотя бы вот такую комнатушку рядом с туалетом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий 37 минут назад
В туалет женский идите молиться , там вас не тронут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
животные .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 46 минут назад
Этих тварей целующих пол, просто к стенке, без разговоров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
292
Matias Roman 20 минут назад
А что с дощечками-то не так? Их по всему пиру красят. Бывает, что даже красиво. У меня, вон, дети на уроках труда мастерят всякое. Это труд людей, который следует уважать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

834447



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли
Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Намешалось
Намешалось
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
дрессируется плохо, зато ржёт над всеми моими шутками

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Прикол#ДТП#фильм#Россия#Китай#история#СССР
#в мире#автомир#интересно#кино#авто аварии#люди#забавно#позитив#съемка#суд
#животные#Юмор#факты#аварии#интересное#Ynews#конфликт#Автовсячина#дети#Разное
Через века с гаджетами Через века с гаджетами В Саратове мусульманин попытался совершить намаз в православном храме В Саратове мусульманин попытался совершить намаз в православном храме Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео&nbsp; Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео  В Самарской области автомобилисты не прошли проверку на честность В Самарской области автомобилисты не прошли проверку на честность В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу В Новосибирске парня исцарапала автоледи за то, что он ей не уступил дорогу «Это не мусор — это мой дом»: застройщик без ведома снёс жилье тюменца, пока тот был на работе «Это не мусор — это мой дом»: застройщик без ведома снёс жилье тюменца, пока тот был на работе

На что жалуетесь?

Вернуться