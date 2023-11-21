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Женщина от страха несколько раз потеряла сознание на аттракционе

Женщина от страха несколько раз потеряла сознание на аттракционе

Автор:
21 ноября 2023 10:36
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   аттракцион   люди   
1969
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Женщина решила прокатиться с подругой на аттракционе. Однако героиня ролика не ожидала, что больше половины поездки она проведет без сознания.

Пропустила всё самое интересное

Ее реакция после каждого пробуждения бесценна.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   аттракцион   люди   
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17  комментариев
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691
Mazabest Час назад
И грустно и смешно))
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2k
Максим Макашев 5 минут назад
и это хорошо, что не обделалась ещё в полёте
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8k
Nikolay 40 минут назад
А может это оргазм? Не зря же она на этот аттракцион полезла
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752
Алексей 40 минут назад
Ну вот, вместо потока впечатлений получила слайд шоу )
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2k
Владимир 43 минуты назад
Это у неё, наверное, тараканы в голове вырубали рубильник, а потом включали.
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1k
Иван Иванов Час назад
Главное, чтобы страховка не подвела
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21
Igor Час назад
Когда абсолютно уверен, что в этой жизни нужно всё успеть попробовать. Но понятия не имеешь - зачем это надо...
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16k
ss Час назад
Получила удовольствие на все деньги!
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62k
pynh Час назад
не от страха, а от перегрузок
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1k
Илья 2 часа назад
Подруге так смешно было. Таких друзей за х..й и в музей.
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159
Феличита Илья Час назад
у тиктокеров нет друзей, только массовка
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