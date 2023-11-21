Женщина от страха несколько раз потеряла сознание на аттракционе

1969
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Женщина решила прокатиться с подругой на аттракционе. Однако героиня ролика не ожидала, что больше половины поездки она проведет без сознания.
Пропустила всё самое интересное
Ее реакция после каждого пробуждения бесценна.
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Вам бы хиханьки да хаханьки.
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