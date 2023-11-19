«Едва не стал ужином»: мужчина отбил кота у питона

Голодный змей потревожил покой домашнего питомца и попытался ранообразить кошатиной свой рацион питания.

Хозяин животного, услышав истошные вопли, прибежал на помощь к коту и голыми руками поймал опасного хищника, а затем отнёс его подальше от дома и бросил в придорожный кустарник.

Со слов молодого человека, в ту ночь он пережил худший кошмар в своей жизни и устроил ночное дежурство во дворе дома, чтобы впредь обезопасить своих питомцев.

