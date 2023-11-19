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«Едва не стал ужином»: мужчина отбил кота у питона

«Едва не стал ужином»: мужчина отбил кота у питона

Автор:
19 ноября 2023 10:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   животные   кот   питон   ужас   
1793
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Волнительные моменты из жизни домашнего питомца были запечатлены камерой безопасности, установленной во дворе частного жилища, расположенного в окрестности Бангкока.

Голодный змей потревожил покой домашнего питомца и попытался ранообразить кошатиной свой рацион питания.


Хозяин животного, услышав истошные вопли, прибежал на помощь к коту и голыми руками поймал опасного хищника, а затем отнёс его подальше от дома и бросил в придорожный кустарник.


Со слов молодого человека, в ту ночь он пережил худший кошмар в своей жизни и устроил ночное дежурство во дворе дома, чтобы впредь обезопасить своих питомцев.

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Метки: Видео   Спасение   животные   кот   питон   ужас   
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25  комментариев
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927
КиriIL 55 минут назад
меня смущает что чувак держит в клетке несколько котов! зачем?
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27k
Axel 21 минуту назад
Совсем червяк охренел
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2k
Сложные Щи 23 минуты назад
Как, блин, деловито, без эмоций и, главное, так буднично свернул змеюку.... Как водички попил.
Ловит он их на котиков, что ли, действительно?
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94
Чубака Полчаса назад
А зачем он держал кошку в клетке на улице, чтобы питон приполз?
Типа ловля питона на живца
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33k
Юрий Полчаса назад
"и бросил в придорожный кустарник." -
Пару десятков кг легкоусвояемого диетического мяса выбросил?


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1k
олег 36 минут назад
у таких куклачёвых все в опасности.
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1k
Nick 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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10k
SuperTroll 41 минуту назад
Херасе, такой шланг здоровый, мог и паренька самого умотать))
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19
alex 49 минут назад
сожрут теперь наверное
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2k
Александр 59 минут назад
вот в Карелию когда на охоту ездим, так там местные, кто живет в деревнях, никогда собаку на улице не привязывают на цепь, иначе волк собачку вместе с будкой на цепи унесет. коров, куриц и прочую домашнюю живность на ночь запирают так, что даже ковид хрен пройдет))
а тут на видео, зная что пи*ец лютый ползать может, котов в клетку положил на ночь)
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5k
Alex Час назад
Да уж, представляю, какой шок пережил котейка.
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994
kolobok263 Час назад
змейка знатно офигела от такого гоп-стопа.....
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247
Нежмисто Живисто Час назад
Почему в клетке?
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6k
Евгений Д Час назад
Вряд ли выбросил в кустарник.
Скорее всего кастрюля.
Мясо само приползло
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11k
Vacony 2 часа назад
бедный Каа остался голодный... ))
Вот это стресс у котейки ..
Я думал они этого червяка прибьют и скушают - такое мясо сами приползло ...
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2k
Ал 2 часа назад
Вот начерта кошек в клетке держать? Такое ощущение, что они не для домашнего уюта их держат.
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321
Homefighter Ал 2 часа назад
Такое ощущение, что коты в клетке являются приманкой. Ловят питона на живца. Жалко котиков конечно.
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3k
lekha-fil 2 часа назад
В такой развалюхе и камера?
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857
София 2 часа назад
Там в клетке несколько котов.
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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