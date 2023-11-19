«Едва не стал ужином»: мужчина отбил кота у питона

Волнительные моменты из жизни домашнего питомца были запечатлены камерой безопасности, установленной во дворе частного жилища, расположенного в окрестности Бангкока.
Голодный змей потревожил покой домашнего питомца и попытался ранообразить кошатиной свой рацион питания.
Хозяин животного, услышав истошные вопли, прибежал на помощь к коту и голыми руками поймал опасного хищника, а затем отнёс его подальше от дома и бросил в придорожный кустарник.
Со слов молодого человека, в ту ночь он пережил худший кошмар в своей жизни и устроил ночное дежурство во дворе дома, чтобы впредь обезопасить своих питомцев.
Источник:
- Ночной кошмар владельца натяжного потолка
- Мужчина спас кота, залезшего на высокий столб
- Смелый щенок спас кота, который упал в воду
- Самостоятельный кот, которому не нужна помощь
- Выручил из беды: мужчина спас кота из канала
Ловит он их на котиков, что ли, действительно?
Типа ловля питона на живца
а тут на видео, зная что пи*ец лютый ползать может, котов в клетку положил на ночь)
Скорее всего кастрюля.
Мясо само приползло
Вот это стресс у котейки ..
Я думал они этого червяка прибьют и скушают - такое мясо сами приползло ...