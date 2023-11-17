В Китае появились автоматы-душевые для питомцев

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Если ваша собака измазалась на прогулке, вы можете отмыть её там же, и привести домой уже чистой.
Правильные инновации!)
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Не буду давать ссылку на это издевательское видео, кто захочет сам найдёт.
Впрочем, это, скорее, про Корею, чем про Китай.