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В Китае появились автоматы-душевые для питомцев

В Китае появились автоматы-душевые для питомцев

Автор:
17 ноября 2023 11:56
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   автоматы   душевые   животные   изобретение   собака   чистота   
865
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Если ваша собака измазалась на прогулке, вы можете отмыть её там же, и привести домой уже чистой.

Правильные инновации!)

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Метки: Видео   Китай   автоматы   душевые   животные   изобретение   собака   чистота   
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2  комментария
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353
mechatron Час назад
На ютубе есть ролик 2009 года, где в похожем автомате моют кота.
Не буду давать ссылку на это издевательское видео, кто захочет сам найдёт.
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967
thrashbox 2 часа назад
Главное, чтобы не перепутали автомат-душевую и автомат - духовку.
Впрочем, это, скорее, про Корею, чем про Китай.
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