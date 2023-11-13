В Мытищах задержали злоумышленника, который украл у пенсионера аккордеон

Да-да, воришке очень приглянулся музыкальный инструмент.
Выяснилось, что злоумышленник на улице подошел к пожилому мужчине и предложил купить два комплекта постельного белья по заниженной стоимости. А для того, чтобы лучше рассмотреть товар правонарушитель предложил пройти прямо домой к покупателю.
Находясь в квартире, пенсионер согласился приобрести один комплект за пять тысяч рублей и отошел в комнату, чтобы принести деньги. В этот момент злоумышленник заприметил в коридоре аккордеон. Тогда накрыв его оставшимся при нем бельем, он похитил имущество после получения денежных средств.
Оперативники смогли отследить путь автомобиля, на котором передвигался подозреваемый и задержали его по месту временного проживания в деревне Пирогово. Там же был обнаружен и краденый аккордеон. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.
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