FISHKINET
Сообщество Криминал 2382 поста • 362 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Мытищах задержали злоумышленника, который украл у пенсионера аккордеон

В Мытищах задержали злоумышленника, который украл у пенсионера аккордеон

Автор:
13 ноября 2023 09:54
Сообщество : Криминал
Метки: В Мытищах   Видео   аккордеон   вор   злоумышленн   кража   музыкальный инструмент   обман   пенсионер   
1066
1
1

Да-да, воришке очень приглянулся музыкальный инструмент.

Выяснилось, что злоумышленник на улице подошел к пожилому мужчине и предложил купить два комплекта постельного белья по заниженной стоимости. А для того, чтобы лучше рассмотреть товар правонарушитель предложил пройти прямо домой к покупателю.


Находясь в квартире, пенсионер согласился приобрести один комплект за пять тысяч рублей и отошел в комнату, чтобы принести деньги. В этот момент злоумышленник заприметил в коридоре аккордеон. Тогда накрыв его оставшимся при нем бельем, он похитил имущество после получения денежных средств.


Оперативники смогли отследить путь автомобиля, на котором передвигался подозреваемый и задержали его по месту временного проживания в деревне Пирогово. Там же был обнаружен и краденый аккордеон. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: В Мытищах   Видео   аккордеон   вор   злоумышленн   кража   музыкальный инструмент   обман   пенсионер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
RaiJu 2 часа назад
Цыган. На хрена ему глаза заблюрили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий Полчаса назад
Это-же не конь! Зачем дурашке, он и играть не умеет наверняка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
smakido Час назад
Чего то вспомнилось:"... козе-баян, попу - гармонь, икона - Папуасу!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
Homefighter Час назад
Ну цыган же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Нафига цыгану аккордеон?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1078310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво"
Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво"
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
С добрым утром
С добрым утром
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#люди#полиция#интересно#кот#искусство#нападение#драка#съемка
#животные#Юмор#СССР#мигранты#милота#девушки#кино#сарказм#конфликт
#в мире#история#факты#собака#Москва#дети#Мемы#Прикол#Госдума
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Вор украл смартфон спящего работника закусочной Вор украл смартфон спящего работника закусочной Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул Во Внуково пассажирка украла часы за 320 тысяч рублей и хотела сбежать Во Внуково пассажирка украла часы за 320 тысяч рублей и хотела сбежать Пассажир метро под предлогом помощи обворовал пенсионерку Пассажир метро под предлогом помощи обворовал пенсионерку В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку

На что жалуетесь?

Вернуться