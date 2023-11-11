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Парень на мотоцикле расстался с девушкой самым решительным способом

Парень на мотоцикле расстался с девушкой самым решительным способом

Автор:
11 ноября 2023 11:37
Сообщество : Мото
Метки: Видео   Любитель острых ощущений   ЧП   мото   мотоцикл   падение   
2200
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Любитель острых ощущений, передвигаясь на мотоцикле с подругой за спиной, угодил в крайне неприятную ситуацию, когда во время маневрирования девушка совершила незапланированный ею полёт.

Мотоэкстремал, демонстрируя свои навыки в управлении байком, угодил в рытвину и неожиданно перекинул через себя юную пассажирку, которая, совершив жёсткую посадку, отделалась лишь ушибами и, со слов автора видео, отказалась от услуг медицинского персонала.

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Метки: Видео   Любитель острых ощущений   ЧП   мото   мотоцикл   падение   
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15  комментариев
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9k
soar 59 минут назад
Автор, какая рытвина? Хруст на 0:46 цепляет крылом идеально ровный асфальт.
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10k
Игорь 20 минут назад
Ну вообще то байком управляла парашютистка, оно же и тормознула после касания крылом асфальта - результат на лице
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6k
Евгений Д 37 минут назад
Ибо нехрен на дороге общественного пользования...
Для этого треки и др.... есть- но видно там зрителей мало
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4k
Феликс Дзержинский 46 минут назад
Низко пошли, видать к дождю.
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16k
GROMOZEKA 46 минут назад
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1k
Igor Grishaev 49 минут назад
В мини-юбке было бы красивее
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39
Евгений Бобр Час назад
На лицо нарушени ТБ, никто так не ездит на мотоциклах
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514
mnekrasov Час назад
Дык баба же байком рулит
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44k
Карандаш 2 часа назад
Почему видео про долбо@ бов так приятно смотрится?
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30k
Юрьевич 2 часа назад
"угодил в рытвину"
Не похоже, просто резко тормознул.
Вообще, им обоим просто дико повезло, то что удачно упали и что мотоцикл по ним не прошёлся.
Дуракам везёт...
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630
ruslan d 2 часа назад
ничего не понятно, но походу больно
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8k
diman02 2 часа назад
Ошибочка .
Девушка сама вела и допустила касание проезжей части .
Может имеется в ввиду что он это всё устроил доверив ей управление ?
Тогда да .
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