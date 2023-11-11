Парень на мотоцикле расстался с девушкой самым решительным способом

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Любитель острых ощущений, передвигаясь на мотоцикле с подругой за спиной, угодил в крайне неприятную ситуацию, когда во время маневрирования девушка совершила незапланированный ею полёт.
Мотоэкстремал, демонстрируя свои навыки в управлении байком, угодил в рытвину и неожиданно перекинул через себя юную пассажирку, которая, совершив жёсткую посадку, отделалась лишь ушибами и, со слов автора видео, отказалась от услуг медицинского персонала.
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Для этого треки и др.... есть- но видно там зрителей мало
Не похоже, просто резко тормознул.
Вообще, им обоим просто дико повезло, то что удачно упали и что мотоцикл по ним не прошёлся.
Дуракам везёт...
Девушка сама вела и допустила касание проезжей части .
Может имеется в ввиду что он это всё устроил доверив ей управление ?
Тогда да .