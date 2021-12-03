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Эх, Ваня: болезненное падение мотоциклиста-экстремала

Эх, Ваня: болезненное падение мотоциклиста-экстремала (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 11:47
Сообщество : Мото
Метки: видео   мотоцикл   мотоциклист   неудача   падение   удар   фейл   экстремал   экстрим   
496
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Любитель экстремальных видов мотоспорта захотел преодолеть на своем железном коне лестничный пролет полуразрушенного здания. Через несколько секунд он пожалел о своем решении.
А может всё так и было задумано? Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: видео   мотоцикл   мотоциклист   неудача   падение   удар   фейл   экстремал   экстрим   
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14  комментариев
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109
Филипп Преображенский 2 часа назад
Походу паря теперь глубокий инвалид. Если вообще выживет
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336
Чумной Доктор Минуту назад
и где тут болезненное ? он не чего не сломал. он знал на что шёл и жалости к нему нет.
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709
liveevil Полчаса назад
Довыёживался Ваня
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2k
Frank Borman 58 минут назад
.
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472
Жопа Час назад
Ну он эндурист, в снаряге по крайней мере, в отличии скоростных хрустиков.
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9k
Rihovich Час назад
Выглядит болезненно и как-то инвалидненько....
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143
ЛикБез Час назад
Безумно храбрым гробы со скидкой.
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6k
Bartello 2 часа назад
С чего он пожалел то? Учтёт ошибки, потренируется и в следующий раз проедет, если не поломался.
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