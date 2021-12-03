Эх, Ваня: болезненное падение мотоциклиста-экстремала

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Любитель экстремальных видов мотоспорта захотел преодолеть на своем железном коне лестничный пролет полуразрушенного здания. Через несколько секунд он пожалел о своем решении.
А может всё так и было задумано? Видео содержит ненормативную лексику.
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