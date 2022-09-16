Как не стоит приезжать на свою свадьбу

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Мужчина решил эффектным образом приехать на свою свадьбу. Однако он допустил ошибку и попал в неприятную ситуацию.
Мужчине стоит отдать должное, появление и правда эффектное.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И в том и другом случае чувак сильно обосрался))