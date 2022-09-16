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Главная > Видео 
Как не стоит приезжать на свою свадьбу

Как не стоит приезжать на свою свадьбу

Автор:
16 сентября 2022 11:00
Метки: видео   люди   мотоцикл   падение   прикол   свадьба   фейл   
1427
1
1
Мужчина решил эффектным образом приехать на свою свадьбу. Однако он допустил ошибку и попал в неприятную ситуацию.
Мужчине стоит отдать должное, появление и правда эффектное.

Источник:

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Метки: видео   люди   мотоцикл   падение   прикол   свадьба   фейл   
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8  комментариев
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Да это ж самострел! Слился в последний момент.
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18k
Шуруп 2 минуты назад
По скорости встречи его башки с асфальтом, сдается мне не встал он ...
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Как знал, что каска пригодится.
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32k
ACU900 2 часа назад
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10k
Клёст 2 часа назад
Это жених, или её бывший так на свадьбу залетел?
И в том и другом случае чувак сильно обосрался))
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1k
Ян 2 часа назад
в последний момент мелькнула мысль - а может ну его нафиг
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48k
dima423 2 часа назад
хорошо хоть невесту не переехал)
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