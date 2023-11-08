Мужчина сделал сюрприз маме, с которой он не виделся много лет

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Дарить родителям подарки приятно, а устраивать сюрпризы — еще приятнее. Мужчина решил удивить свою маму, с которой он в силу определённых причин долго не мог увидеться.
Сюрприз удался!
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