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Мужчина сделал сюрприз маме, с которой он не виделся много лет

Мужчина сделал сюрприз маме, с которой он не виделся много лет

Автор:
08 ноября 2023 11:06
Метки: Видео   Реакция   добро   мама   позитив   сюрприз   
1379
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Дарить родителям подарки приятно, а устраивать сюрпризы — еще приятнее. Мужчина решил удивить свою маму, с которой он в силу определённых причин долго не мог увидеться.

Сюрприз удался!

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Метки: Видео   Реакция   добро   мама   позитив   сюрприз   
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zu4ara 10 минут назад

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Себастьян Перейра

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