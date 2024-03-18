Чайка предпочитает путешествовать на поезде

Зачем тратить силы на перелёт, если до нужной точки можно добраться железнодорожным транспортом? Очевидец запечатлел чайку, выходящую из поезда.
Развитая транспортная система упрощает жизнь не только людям, но и многим животным. Так, в электричках все чаще можно встретить собак, кошек и даже птиц.
Герой этого видео, к примеру, настолько обленился, что даже перестал пользоваться своей главной привилегией — умением летать. Пернатый посчитал, что добраться до пункта назначения легче всего на скоростной электричке. Зачем ему лететь своим ходом, когда люди придумали такой комфортный наземный транспорт?
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