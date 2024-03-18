Чайка предпочитает путешествовать на поезде

Развитая транспортная система упрощает жизнь не только людям, но и многим животным. Так, в электричках все чаще можно встретить собак, кошек и даже птиц.

Герой этого видео, к примеру, настолько обленился, что даже перестал пользоваться своей главной привилегией — умением летать. Пернатый посчитал, что добраться до пункта назначения легче всего на скоростной электричке. Зачем ему лететь своим ходом, когда люди придумали такой комфортный наземный транспорт?