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Все мы любим русский язык, и всю жизнь стараемся его учить. Говорят, он один из самых сложных в мире - и особенно он тяжело дается иностранцам.
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Метки: Видео забавно иностранцы русский язык слова язык
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"Кто эти "мы"? Всё-таки авторы точно не читатели, они писатели. Да ты комментарии почитай! 7 из 10 может быть и любят русский язык, где-то очень глубоко, но уж точно его не учат..."