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Великий и могучий русский язык

Великий и могучий русский язык

Автор:
04 ноября 2023 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   забавно   иностранцы   русский язык   слова   язык   
1056
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Все мы любим русский язык, и всю жизнь стараемся его учить. Говорят, он один из самых сложных в мире - и особенно он тяжело дается иностранцам.

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Метки: Видео   забавно   иностранцы   русский язык   слова   язык   
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4  комментария
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3k
Aleksandr M. Полчаса назад
Вспомнилось в тему )))
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16k
ss 9 минут назад
"Все мы любим русский язык, и всю жизнь стараемся его учить."
---
"Кто эти "мы"? Всё-таки авторы точно не читатели, они писатели. Да ты комментарии почитай! 7 из 10 может быть и любят русский язык, где-то очень глубоко, но уж точно его не учат..."
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7k
Андрей Крылов 36 минут назад
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