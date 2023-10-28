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Битва самых раздражающих слов

Битва самых раздражающих слов

Автор:
28 октября 2023 10:05
Метки: Видео   грамотная речь   забавно   люди   раздражающие слова   речь   русский язык   язык   
1495
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Наш язык велик и могуч! Но не все об этом в курсе. Поэтому порой так больно слушать неграмотную речь и неверные ударения в словах.

Например, "ихних" или "евойный" и "звОнит" или "дОговор". В общем, тут можно даже целую игру придумать. Назвать наибольшее количество самых раздражающих слов.


Девушки, кстати, так и поступили. А про какие словечки они забыли?


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Метки: Видео   грамотная речь   забавно   люди   раздражающие слова   речь   русский язык   язык   
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16  комментариев
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12k
Copycat 2 часа назад
Кейс, Роад мап, Офер, Инкам - вот слова которые меня раздражают
и это не молодежный сленг который приходит и уходит, это уже у меня на работе дурачки оперируют этими словами, скоро совсем по русски говорить разучатся

в этом плане всякие ихний и евойный мне кажутся уже приятными и родными - по тому что это хоть и искаженное но по русски, можно вообще списать на какое то деревенское наречие если включить фантазию
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45k
Цыц тут у меня 4 минуты назад
Самая жесть это крайний, а не последний.
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1k
Татьяна Баженова 7 минут назад
СпАла, дАла, взЯла, брАла.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 10 минут назад
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588
Olldd 20 минут назад
СредствА.
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1k
Ванька Каин 22 минуты назад
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10k
Борис Карабанов Час назад
Конкретно выбешивает. Прямо так и дал бы с ноги.
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11k
Олегbl4 Час назад
"Одеть шапку", "скурпулезный", "нелицеприятно сказал", "одиозная личность".
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5k
Тамара Час назад
Тубарет, калидор.
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7k
Mixalych Час назад
Сломать, это куды, побурить, пожарник(тот который пожарный), творог, а не творог и т.д. Но где грань между разговорной и литературной речью, а где безграммотность?
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284
iskra 2 часа назад
Местные диалекты делают собеседника более индивидуальным и эмоциональным. Для работ ,где требуется выхолощенная речь отдел кадров выберет нужных,а правильный текст компьютер наберет.
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