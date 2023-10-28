Битва самых раздражающих слов

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Наш язык велик и могуч! Но не все об этом в курсе. Поэтому порой так больно слушать неграмотную речь и неверные ударения в словах.
Например, "ихних" или "евойный" и "звОнит" или "дОговор". В общем, тут можно даже целую игру придумать. Назвать наибольшее количество самых раздражающих слов.
Девушки, кстати, так и поступили. А про какие словечки они забыли?
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и это не молодежный сленг который приходит и уходит, это уже у меня на работе дурачки оперируют этими словами, скоро совсем по русски говорить разучатся
в этом плане всякие ихний и евойный мне кажутся уже приятными и родными - по тому что это хоть и искаженное но по русски, можно вообще списать на какое то деревенское наречие если включить фантазию