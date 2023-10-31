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"Доброе утро, просыпайтесь": случай в походе

"Доброе утро, просыпайтесь": случай в походе

Автор:
31 октября 2023 11:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   животные   неожиданно   палатка   поход   случай   
2206
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Разбить палаточку где-нибудь на природе, желательно, как можно дальше от цивилизации, это отличный отдых. Никакого городского шума. Только ветер, гуляющий в кронах деревьев и звуки леса. Красота!

Но не факт, что утром вас никто не разбудит. Например, утро автора видео началось не с кофе...


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Метки: Видео   Медведь   животные   неожиданно   палатка   поход   случай   
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22  комментария
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10k
Павел 57 минут назад
Не вижу медведя, не вижу причин для беспокойства, называется.
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877
Антон 21 минуту назад
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177
Сергей Клейстер 44 минуты назад
обычное утро: попил кофе, покакал.. а тут сразу покакал..
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3k
Роман Час назад
это называется завтрак в постели.
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14k
котегRUS Час назад
так увидишь и дом можно построить...

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19k
Дмитрий Час назад
Волна играла в лунном свете
На берегу медведь сидел
Вскрывал как фантики палатки
И ел
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413
Elfima Дмитрий 42 минуты назад
Интересно) спасибо, буду знать
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1k
... 2 часа назад
Вот для таких случаев я по периметру ночёвки ставлю растяжки из петард, но в компании решается дневальным. Плюс к идиотам- еду в лесу надо есть сразу, ни крошки не должно быть даже близко, даже банка от тушняка уходит в огонь.
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880k
А.Берестенко 2 часа назад
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14k
gavrosh 2 часа назад
Занято!
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Бля, я бы как черепаха [мат] от туда вместе с палаткой )))
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23k
hebpat 2 часа назад
утро началось с кирпичей
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