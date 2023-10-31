"Доброе утро, просыпайтесь": случай в походе

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Разбить палаточку где-нибудь на природе, желательно, как можно дальше от цивилизации, это отличный отдых. Никакого городского шума. Только ветер, гуляющий в кронах деревьев и звуки леса. Красота!
Но не факт, что утром вас никто не разбудит. Например, утро автора видео началось не с кофе...
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На берегу медведь сидел
Вскрывал как фантики палатки
И ел
А где тут руль спросил гагарин
Деревня буркнул королев
Еще спроси а где тут вожжи
Еще поехали скажи