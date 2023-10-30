Сезон зажировки манулов объявляется открытым

787
1
1
Ну что, как говорится, "зима близко". Следовательно, пора бы нам поднакопить жирочку, чтобы холода и долгие зимние ночи были нам не страшны.
А если вас начнут критиковать за пару лишних килограмм, то смело заявите критиканам, что вы гордый манул и у вас начался сезон зажировки. Это вам не шутки, а зов природы!
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот порадовал своего хозяина массажем
- Вот это баланс: собаки не дают хозяйке заниматься йогой
- Вот и поговорили: забавный диалог двух домашних кошек с птицами
- Милая совушка принесла девушке письмо
- Маленький пёсик разогнал банду индюков
Новости партнёров
реклама
"и кофе у нас растворимый, и сами мы неискренние" (с)