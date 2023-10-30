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Сезон зажировки манулов объявляется открытым

Сезон зажировки манулов объявляется открытым

Автор:
30 октября 2023 11:52
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   жирок   забавно   манул   милота   толстенький   
787
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Ну что, как говорится, "зима близко". Следовательно, пора бы нам поднакопить жирочку, чтобы холода и долгие зимние ночи были нам не страшны.

А если вас начнут критиковать за пару лишних килограмм, то смело заявите критиканам, что вы гордый манул и у вас начался сезон зажировки. Это вам не шутки, а зов природы!

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Метки: Видео   животные   жирок   забавно   манул   милота   толстенький   
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3  комментария
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323
mosazer 39 минут назад
Похоже он на казённых харчах в питомнике/зоопарке так отожрался, вовсе не на зиму. Еду добывать не надо, сама повесилась, от скуки наверное))
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6k
hhwost Полчаса назад
и манул зоопарковый, и мыши дохлые... фальшь, везде фальшь...

"и кофе у нас растворимый, и сами мы неискренние" (с)
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1k
... 40 минут назад
Классный пухляш, но до сих пор терзает вопрос- по отношению к др. кошачим , почему хвост такой? Ни 2, ни 1,5? В диких условиях не пересекались, но подглядел бы с удовольствием.
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